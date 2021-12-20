新竹縣市合併升格　高虹安：支持但不能倉促草率行事

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高虹安指出，對照現在執政黨作法，先由個別地方首長拋出議題，觸發可能連帶影響到的地方政治人物呼應，但最上位的國土規劃通盤討論根本付之闕如。9月時，內政部曾說將提出「行政區劃程序法」作為縣市合併和轄內「區」整併之法源。但到現在法案尚未送到立院，也尚未見到行政院針對所謂「七都」甚至「九都」的新國土規劃藍圖，沒有通盤討論，就直接跳到地方制度修法草案，將「且」改為「或」，甚至明示暗示明年6月前將完成修法及合併升格，年底地方選舉即可產生新制選區的大新竹市長。
高虹安質疑，如此倉促行事，無疑是先射箭再畫靶，心中想的恐怕是政治前途和選舉精算，而非真心為國家未來和區域均衡發展考量。民進黨在新竹市主政7年，中央完全執政超過5年半，如果真重視地方提升和宏觀治理，早就應該提出相關立法和政策配套之討論，或是在既有法制框架下，建立更多跨區域共同治理的合作平台機制。
高虹安建議中央應先從「財政劃分法」可以透過修法，把各地方政府能分的稅款做大，「中央統籌分配款分配辦法」則是可以調整直轄市、縣市、鄉鎮市三級地方自治體的在這個總額內可以分到的比率，以實質幫助地方發展、規劃完整配套，更立竿見影，而不是在現在距離2022選舉只剩不到一年的時間，只針對少數縣市的考量，倉促修法改制，一心只想「為併而併，為升而升」，而無視其他配套法制的討論和提案，更忽略了整體國土區劃遠景。
高虹安強調，她支持新竹縣市合併升格，但絕不能倉促草率行事。除了國土規劃以外，縣市合併、行政區劃、都市計畫(水、電、交通、社會住宅等)、可行性評估，以及縣市雙方首長之共識及溝通，都必須是縣市合併升格如此重大決策要執行以前，萬不可少的前置作業。修法只是過程，請政府以負責任的態度，面對國家及區域的長遠發展，腳踏實地提出完整的規劃。