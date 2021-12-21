男神一夕變渣男！王力宏拗完美人設　20年糾葛蕾神毀星途

從1995年出道至今，始終被包裝成優質形象的王力宏，卻因婚姻風暴跌落神壇，被李靚蕾的「蕾神之錘」轟到暫退演藝圈，與其說是前妻的復仇成功，不如說王力宏是敗給自己營造26年的尊崇形象，讓這樁小粉絲16歲遇上「夢幻男神」的故事，情牽近20年的人生糾葛，成為一場攤在外界眼前的楚門秀。





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對一個公眾人物而言，最重要的是形象，王力宏外表佳、學歷高、家世好，ABC背景說得一口流利英語，讓他來台發片就獲得女歌迷青睞，卻也因此揹上偶像包袱，必須維持完美形象，公益、環保、創作才子、龍的傳人等關鍵詞，都是外界給予他的標籤，並保持單身人設，屬於大眾而不被允許有私人感情。





▲中日混血兒李靚蕾（左）16歲認識王力宏，名字是「西村美智子」。（圖／翻攝PTT）

2003年，王力宏遇上年僅16歲的李靚蕾，主動搭訕要電話展開追求，一起外出用餐，被狗仔偷個正著，被拍到一起去婦產科，親密合照曝光，但礙於偶像包袱，經紀公司第一時間就對外否認，指女方是經紀人的親戚，只是崇拜偶像的小歌迷。





之後王力宏緋聞對象不斷，包括張惠妹、舒淇，並與嫩模林筱筠、維多利亞過從甚密，他從沒對外承認過，被塑造成完美的不沾鍋，在沒有確切證據下，媒體選擇相信他的說詞，這回若非李靚蕾手握鐵證，投下召妓花名冊的震撼彈，流行天王的形象應該很難攻破。





而漂泊各地演唱，身為公眾人物的壓力，卻變成他周旋於女性的保護色，李靚蕾深信他內心受過傷，才會處處留情，心中油然而生的同情，希望能扭轉他的感情觀，也在王力宏催促下，火速地懷上第一胎，期待和男神結婚生子。





▲王力宏當年宣布和李靚蕾結婚，主動曝光她是哥倫比亞大學研究所學生。（圖／翻攝王力宏微博）

沒想到一入豪門深似海，王力宏擔心身家30億財產被奪，要求李靚蕾配合簽署婚前不平等協議，婚後車子、房子都未登記在名下，即便如此，她還是配合另一半對外營造完美嬌妻形象，曝光碩士學歷、狂秀廚藝做菜，連帶球閃婚隔年生下女兒，也對外宣稱是早產。





引起軒然大婆的4億豪宅「吾疆」，初曝光時也被認為是王力宏寵妻購入，登記在老婆名下；5年連生3胎，生產時的全家福、夫妻慶生同框，每回公開亮相十指緊扣，年底號召明星名流們舉辦盛大聖誕趴，在演唱會爬上二樓看台公開獻吻，王氏夫妻長期對外放閃，保持美滿婚姻的形象，生活得宛如童話裡的王子和公主，他如今改口說這些年都活在威脅與恐懼下，當然無法令人信服。





即便動念想離婚，王力宏仍小心翼翼保護形象，對外表示夫妻生活低調，不希望外界打擾，卻放任八卦報導婆媳問題是離婚主因，讓李靚蕾被形容成精明媳婦，企圖爭奪家產，才會導致離婚，當另一半要求他對外澄清時，王力宏卻表示不願再回應，被爆出與Yumi的緋聞時卻秒發聲明否認，兩種截然不同態度，只顧維護自身形象的態度，讓前妻終於不忍了，才會使出「蕾神之錘」反擊！





▲李靚蕾和王力宏長期對外放閃，營造王子、公主童話般的婚姻。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）

若非被逼到絕境，名人離婚大多講求和平分手，畢竟名聲才能吸金，對彼此都好，育有3個孩子的母親李靚蕾，又怎會讓性愛私事外揚，讓當初口中的「力宏哥哥」，成為全民渣男，宣布暫退演藝圈！





2013年宏蕾閃電結婚時，曾在工作室舉辦小型聖誕趴，與媒體分享喜悅，他對著新婚嬌妻深情演唱情歌，桌上擺滿老婆親手烘焙的餅乾、烤雞，杯光斛影歡笑聲不斷，完全無法聯想身處恐懼與威脅的情景，王力宏喝了紅酒後，難得卸下心房感性落淚，身為偶像揹負包袱之沉重，內心應有很多苦悶。如今唯一能慶幸的是，這對撕破臉的明星夫妻檔，終於能摘下人生的假面，尋求更自由與真實的人生。



