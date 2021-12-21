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關渡自然保留區退場　轉國家重要濕地

▲關渡自然保留區將退場，轉為國家重要濕地進行管理。（圖／取自臺北市北投區公所網站）
▲關渡自然保留區將退場，轉為國家重要濕地進行管理。（圖／取自臺北市北投區公所網站）

記者許若茵／台北報導

2021-12-21 12:39:03

近年來關渡自然保留區陸域範圍快速擴張，保育標的鷸鴴科等水鳥逐漸消失，今（21）日農委會林務局表示，已於昨日公告廢止自然保留區，未來將依「國家重要濕地」進行管理，以適度疏伐紅樹林等人為介入方式經營。

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關渡自然保留區接近基隆河與淡水河的匯流處，早期主要由茳茳鹼草、蘆葦及大面積的泥質灘地所組成，每年候鳥遷移季節，吸引上萬水鳥於此停棲或度冬，為候鳥重要棲地，因此農委會於75年依文資法公告為關渡自然保留區，以「水鳥」為保育標的，長期以來受文資法保護，完全禁止人為經營管理手段介入，僅能任其自然演替。

在長期自然演替下，關渡自然保留區內的紅樹林持續擴張，原本的泥灘地逐漸演替為草澤，進而形成大面積的林澤，陸域範圍快速擴張，造成原本設置自然保留區的保育標的的鷸鴴科等水鳥逐漸消失，種類減少30%以上，僅剩下樹棲型鳥類，物種多樣性銳減，已悖離當初自然保留區設立目的。

此外，台北市政府經水工模型推演，亦提出洪泛威脅的疑慮，認為紅樹林擴張造成基隆河朝向深槽化發展，可能掏蝕基隆河左岸的社子島堤防，且若林下漂浮木過度堆積，可能阻斷通水，造成此河段水位抬升，形成洪患隱憂，因此北市府考量該區已有濕地保育法及水利法共同保護，提案廢止自然保留區。

農委會林務局指出，過去為保護關渡濕地，以當時僅有可劃設保護區的文資法公告為自然保留區，但河岸泥灘濕地是高度動態演替的環境，若要維持原來適合水鳥棲息的泥灘環境，則須以適度疏伐紅樹林等人為介入方式經營，在現今已有多元保育法令工具可援用，文資法在該區已完成階段性任務，廢止退場後將在濕地保育法等相關法令下持續經營管理，維持泥灘地生態。

林務局進一步說明，農委會依法召開自然地景及自然紀念物審議會，會中超過8成出席委員同意通過北市提案，廢止「關渡自然保留區」，未來也將就棲地保育層面，持續協助管理機關北市政府與濕地保育法之中央主管機關內政部，務求關渡濕地未來經營管理能更扣合保育目標。

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