俞承豪隔4年演古裝劇 李惠利崇拜大前輩如「參考書」
青春古裝劇《花開時想月》開播在即，導演黃仁赫和主要演員俞承豪、李惠利、邊佑錫和康美娜20日出席發佈記者會。本劇講述韓國歷史上最嚴厲的禁酒令時代，俞承豪飾演管制私釀的原則主義者南英和李惠利所飾演以私釀酒維生的姜露瑞，展開一段浪漫的愛情故事。年齡相仿的俞承豪、李惠利對雙方首次合次都相當滿意，被問到兩人的默契分數，俞承豪感謝女方開朗明亮的個性，擁有獨特的活力讓自己拍戲更有精神，因此想給高分，李惠利爽快給出93分，解釋：「因為哥哥是93（1993）年出生的，剩下的7分就交給觀眾囉！」俏皮的回答讓現場笑聲不斷。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-22 01:00:00
以「國民弟弟」頭銜打開演藝圈知名度的俞承豪，近年來名字與古裝劇畫上等號，擁有「俞承豪牌古裝劇」之稱，時隔4年出演古裝劇讓許多劇迷十分期待，對於外界給予的高度肯定，俞承豪難掩緊張，謙稱會在過往所累積的古裝經驗上更加努力，接著提到很喜歡古裝劇獨有的現場氛圍，雖與時裝劇相比稍有不便，但能間接體驗當時的生活，的確很具魅力，笑說：「有點上癮了！」這次扮演能力出眾、謹守操守的司憲部監察南英，自認在「原則主義」方面與南英性格有點相似，搭檔李惠利立刻送上讚美：「南英的沉著、冷靜和正直與俞承豪是一致的，相似度100%。」
《花開時想月》以18世紀因「禁酒令」所衍生的一連串故事為主題，記者會上主演們的酒量也成為話題之一，年紀最輕的康美娜稱自己不討厭酒，僅能喝一點點，飾演叛逆、愛喝酒王世子的邊佑錫大方回答：「我喜歡酒，但喝不多，大概一瓶燒酒的酒量。」話才說完就被李惠利吐槽，提到拍攝前眾演員曾和導演一起喝酒，自己因拔智齒無法同樂，就她觀察邊佑錫是最不會喝酒的一個，自信地說：「比起邊佑錫，我應該更會喝。」劇中負責執行禁酒令的俞承豪，酒量會根據當天狀態有所不同，最多能喝到三瓶燒酒，平時獨享一瓶啤酒，就算喝多也不會宿醉，頂多一直睡覺。
此外，記者會上身體微恙的俞承豪，一度被攝影機捕捉到中間離席，在短暫休息後馬上回到座位，引來粉絲的關心，露出燦爛的笑容表示自己沒問題，惠利跳出來緩和氣氛：「真的很巧被攝影機拍到了！」繼《我的室友是九尾狐》與男神張基龍甜蜜同居後，李惠利又在《花開時想月》與俞承豪同住一個屋簷下，兩人究竟會發生什麼樣有趣的故事，12月21日起每週二、三上午10點在愛奇藝國際站、LINE TV播出。（編輯：楊穎軒）