特企／紅鼻子鵲寶公益童樂會　瑞莎率體操小選手為愛發聲

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紅鼻子鵲寶公益劇團推廣大使瑞莎，同時，她也是瑞星韻律體操協會創辦人，為了這次的陪伴活動，特別請來協會的八位韻律體操選手擔綱開幕秀，這次的表演加入了一些小巧思，不論是在服裝或者是表演動作上，加入了更多可愛的成分，更加強調孩子們的活潑個性，希望傳達出孩子們的活力！瑞莎受訪時表示：「孩童成長過程最重要的就是『陪伴』，不論是哪個孩子，都要透過『陪伴』進而瞭解孩子的屬性，才有辦法給予他們所需要的關懷和幫助，因為每個孩子都是特別的」。
今年「紅鼻子鵲寶公益劇團」與米苔目哥哥帶領的「萬花筒劇團」聯合演出舞台劇「大象亮亮」，故事敘述著內心不完美的大象亮亮成功打開心房的過程，讓在社會中處於弱勢的孩童們可以產生連結，更容易投入劇情。整場表演中活潑生動的內容讓現場歡笑聲不斷，也在默默地傳遞著正向的觀念和生活上的知識，成功創造一場高質量的公益演出。
今年「紅鼻子鵲寶公益童樂會」提供社服單位到現場設攤，一共有「旭山偏鄉扶助兒童」、「德蘭啟智中心」以及「天使心家族」等三個單位參與，讓民眾認識不同社福團體的理念，也能提透攤位商品進行募款，同時也可以讓培力院童行銷力。讓社會弱勢的孩子們，有更多機會與民眾交流，希望幫助他們更容易融入社會大眾，最終的目的都是讓他們有機會走出去，證明他們跟大家沒有不同，而且「一樣優秀」。
為了提升弱勢孩童與民眾互動交流的機會，每年也都邀請弱勢團體，到公益舞台劇現場與民眾同樂。德蘭啟智中心蘇春蘭表示：「『尊嚴』與『融合』是『提升自信』的關鍵元素，透過舞台劇的方式台下的觀眾可以一同身歷其境地享受表演，對於平時沒有太多機會甚至不敢與人做交流的群體，這會是一個很棒的起點，我們自己也期許未來每年都能夠繼續關懷回饋社會。」
企業社會責任的落實與深化，很大一部分就在員工參與的程度透過錠嵂志工的回饋，他們也希望能透過這樣的活動能改變自己，除了能落實社會責任之外，還能在陪伴的過程中，讓業務同仁能夠獲得心靈上的成就。