改善校園硬體設備！中油石化部捐再生電腦給林園區國小
台灣中油公司石化事業部於今(22)日，捐贈70台再生電腦給林園區汕尾國小及港埔國小，以改善該2校校園硬體設備，以強化學童數位學習能力。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-22 23:00:00
台灣中油公司石化事業部是由執行長陳國棟，率行政室主任李奇威、公關組經理王俊堯，以及公關團隊攜帶70台再生電腦，到林園區汕尾國小、港埔國小，捐贈給學校使用。
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，該事業部今(110)年截至今(22)日已捐贈6所中小學，共150台再生電腦，將持續幫助學校提升教學設備，以強化學童數位學習能力，亦將秉持循環經營理念，兢兢業業培育人才永續經營林園。
陳國棟說，此次捐贈的70台再生電腦，雖已達年限，但功能齊全、狀況良好，經該事業部資訊單位細心的整理與檢測，確認功能與新電腦無異，乃透過再生電腦捐贈，讓資源得以循環利用，再度發揮功能，並協助學校建構更完善的數位化學習環境，以培養學生迎接網路時代來臨的能力。
陳國棟指出，助校興學，培育在地人才是該事業部刻不容緩的事，亦是事業部努力的現在進行式，除此次電腦的捐贈活動外，中油石化部更為林園鄉親子弟投入1千5百萬改善各校教室空調設備，同時持續挹注資源支持校園的多元社團發展，如汕尾國小管弦樂團、港埔國小太鼓教學、游泳教學、木工藝術課程等，盼能多面提升校園學習環境，創建孩子們多元發展的平台。