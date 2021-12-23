純網保明年8月開放申請 產險可能最多開放4家、壽險2家
金管會將開放純網路保險公司設立，金管會主委黃天牧今（23）日表示，預計明年8月受理申請，如果有人送審，初步估計2023年完成審查，也不排除縮短時程的可能。至於會開放幾家？金管會保險局長施瓊華說，一開始沒想要限制家數，營運模式可行性最重要，但就市場胃納量來看，若營運模式可行，產險開放家數會比較多，可能3、4家，壽險初步想不會太高，數量可能最多1、2家
記者顏真真/台北報導
2021-12-23 10:18:58
對於純網路保險公司申設條件，根據金管會日前公布的條件，在最低實收資本額部分，產險業的純網路保險公司規劃業務範圍以創新商品為主，保險契約多屬1年期或短期性質，資金以短期運用為主，最低實收資本額定為新台幣10億元。壽險業的純網路保險公司規劃業務範圍以保障型商品為主，並限制保障年期，考量費率結構、保險金給付金額、射倖性等因素，資金將以中、短期運用為主，最低實收資本額定為20億元。
在申請資格條件部分，發起人中應有金融機構及金融科技業者，其中金融機構中應有1家保險公司或設有保險子公司的金控公司，金融機構所認股份合計應達實收資本額40%以上，其中至少應有1家保險公司或設有保險子公司的金融控股公司所認股份超過25%。在金融科技業者部分，主要是從事大數據資料分析、介面設計、軟體研發、物聯網、無線通訊等業務的金融科技業者，並應提出成功的業務經營模式。
不過，目前國內是開放3家純網路銀行，未來純網路保險公司會有幾家？今日在立法院財委會也引發立委關注，國民黨立委曾銘宗就詢問純網路保險公司開放時程，金管會主委黃天牧說，預計明年8月接受申請，如果有人送審，最初步時程規畫是2023年4月完成審查，但也可能縮短時程。
至於會開幾家純網路保險公司？黃天牧說，沒有估計家數，要看業者提出的營運模式是否可行。曾銘宗進一步追問，難道金管會沒有評估市場胃納量最多可以開放幾家？保險局長施瓊華也說，一開始沒想限制家數，營運模式可行性最重要，產險的純網路保險公司會開放比較多家，可能3、4家左右，壽險部分初步想不會太多，數量可能頂多1、2家。