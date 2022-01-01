越南白富美顏值超仙！不靠爸成美妝網紅吸粉40萬

越南美女如雲，不乏紅遍國際的高人氣網紅，其中不少人還擁有雄厚的家世背景。一名24歲的越南網紅Chloe就是一名家世與相貌兼具的甜美系網紅，家境富裕的她卻選擇不靠家庭，而是積極開拓屬於自己的事業，並成為一名成功的youtuber，未來更夢想創建自己的美妝品牌。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-01 10:00:00
出生於1997年、今年24歲的Chloe本名阮高娟，她出生於一個房地產大亨家庭、從小衣食無缺，但卻並沒有像許多富二代一樣展開隨意的靠爸生活，而是在學業和事業上都展現積極的態度和野心。Chloe畢業於越南RMIT財政和經濟學校，這是越南第一間全外資學校，認真向學的她還曾參加過2017年Influence Asia比賽並且獲得獎項。
就學期間，對美妝和時尚相當感興趣的她就喜歡在社群媒體上分享自己的生活，憑著出眾的相貌和質感品味擄獲不少粉絲，逐漸發展成一名全職的網紅。Chloe接受媒體時也坦言自己的夢想是能擁有同名的美妝品牌，因此她平時積極在社群媒體上分享化妝技巧、介紹保養品、穿搭訣竅等培養客群。
目前，Chloe在IG上擁有超過41萬追蹤者，在youtube上也有將近40萬訂閱數，未來發展引發關注。