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預算排擠　M60A3戰車升級屢卡關

▲國軍M60A3 TTS戰車。（圖／記者呂炯昌攝 ）
▲國軍M60A3 TTS戰車。（圖／記者呂炯昌攝 ）

記者呂炯昌／特稿

2022-01-02 14:00:00

立法院本會期審查明年度中央政府總預算，陸軍現有460輛M60A3戰車，陸軍計畫以3年為期丶投入4億4401萬元經費，委由中科院進行部分M60A3戰車砲控丶射控及觀瞄系統的更新，日前外交及國防委員會審查預算時，遭立委質疑「為何只有上半部的提升？下半部卻沒有提升？」委員會最後決議本案減列500萬元。

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國軍現役戰車包括450輛CM11戰車、460輛M60A3 TTS戰車、100輛CM12戰車與50輛M41D戰車，其中以CM11與M60A3為本島防衛主力，車齡超過60年的M41D鎮守外島。

CM11為奇特的「拼裝戰車」，由於1980年代受限於中美「817公報」限制台灣取得主力戰車，因此陸軍在美商協助下，結合M60戰車底盤、M48A3戰車砲塔、M68A1 105公厘線膛砲、M1戰車射控系統，推出CM11「勇虎」戰車，美方的型號稱為M48H，H是混合（Hybrid）的意思。

由於當時陸軍採購的射控系統多出100套，因此陸軍將105公厘戰車砲與射控系統換裝到現役的M48A3戰車上，成為沿用M48A3的車體和炮塔的CM12戰車。但CM12戰車面臨射控系統可靠性不佳、M48戰車原產零件停產等問題，導致妥善率差，已退出國軍主力戰車行列。M60A3則是1991年波斯灣戰爭結束後，美方以相當低廉的價格將除役軍備出售給盟邦，目前是國軍性能最精良戰車。

▲CM11戰車為M48A3砲塔加M60車體的奇特組合戰車。(圖／記者呂炯昌攝)
▲CM11戰車為M48A3砲塔加M60車體的奇特組合戰車。(圖／記者呂炯昌攝)
戰車性能評比主要項目為火力、防護力與機動力，國軍的CM11與M60A3戰車都不是共軍新型99式主力戰車對手，M60A3與CM11戰車都採用鑄造裝甲，缺乏新一代戰車的複合式裝甲，105公厘戰車砲也不是共軍125公厘戰車砲的對手。為了解決主力戰車整體性能不如人的困境，陸軍2015年時以代號「銳捷專案」建案，擬向美國採購約120輛二手M1A1戰車，陸軍原本規劃在 2017年編列預算執行後，首批戰車將在2020年前返台。

但在2016年民進黨政府上台後推行「國防自主」政策，決定先升級現役戰車，因為CM11的砲塔空間狹小，改裝空間有限，因此委由中科院評估M60A3戰車性能提升，項目包括換裝120公厘戰車砲、射控系統與換裝1000匹馬力以上的引擎。

但陸軍發現升級M60A3戰車的金額比向美國購買二手M1戰車還貴，升級1輛要價1億台幣，升級200輛等於要200億，因此暫時打消念頭，轉向美方爭取出售M1A2戰車，並在2019年獲得川普政府批准108輛M1A2T戰車，T為台灣(Taiwan)的意思。首批38輛M1A2T戰車預計在2024年直接交運抵台，全數108輛預計2026年前交付完畢。

雖然已購入M1A2T戰車，陸軍又將編列預算採購M109A6自走砲車、M142「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，但是陸軍仍不放棄M60A3戰車升級計畫，根據國防部9月送交立院預算書指出，將委由中科院進行戰車砲控丶射控及觀瞄系統進行委製案，經費規模達到4.4億元。

我國為海島國家，國防戰略以制海、制空為核心，在國防預算有限前提下，陸軍武器裝備採購往往排在海空軍之後，且國內部分反戰車派認為，兩岸一旦開戰，共軍主力戰車若能登陸表示我國制海與制空權已喪失，戰車缺乏空優掩護恐淪為活靶，因而質疑戰車必要性，所以在國防預算排擠、中科院技術又未盡成熟之下，M60A3戰車升級總是無法優先執行。

▲陸軍M60A3戰車。(圖／記者呂炯昌攝)
▲陸軍M60A3戰車。(圖／記者呂炯昌攝)

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