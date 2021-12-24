衛生紙廠年後喊漲8％！家樂福、愛買與全聯都表態了

隨著原物料成本不斷攀升，加上明年起基本工資調漲，各行各業都吹起漲價風潮，從餐飲業到民生用品不是已經漲價就是蠢蠢欲動！生產五月花、柔情、得意等知名衛生紙品牌的永豐餘今天也首開第一槍，宣佈年後要調漲抽取式衛生紙的價格，而且平均漲幅可能高達8%。對此國內量販業者家樂福及愛買都強調，會和廠商溝通漲價檔期，並且適度提出買一送一或多件打折的優惠來因應。而超市龍頭全聯則表示尚未接獲廠商通知。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-24 16:45:15
永豐餘指出，考量到照顧消費者以及配合政府穩定物價的措施，決定在農曆年後，再進行價格的適度調整，主要針對目前台灣8成消費者主要購買的商品為抽取式衛生紙，雖然各品項調漲價格不同，但平均漲幅大約8%。
面對上游喊漲，通路業這也將直接受到衝擊，《NOWnews今日新聞》今天實際訪問通路業者，家樂福表示，今年初廠商就有陸續討論跟漲價了，幅度大約3％，未來因應廠商價格調漲，也有跟廠商討論優惠對策，會透過買一送一或是多件打折優惠等促銷來因應。但強調不會馬上反映漲價，因為與廠商檔期已先有安排了，可能要再過一段時間才有可能漲價。
今天實際巡查家樂福賣場的衛生紙價格，五月花衛生紙100抽24包賣價為289元，得意衛生紙100抽24包賣價為249元。
而愛買也說，會盡全力和廠商溝通，未來檔期會與各品牌廠商討論，挑選多支更優惠的衛生紙推出促銷價因應。
至於先前全聯董事長林敏雄喊出農曆年前民生物資全面凍漲，但這波衛生紙漲價，全聯是否跟進漲價或是維持年前凍漲的承諾？對此全聯僅回應：「目前沒有收到通知！」