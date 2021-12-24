曾文溪工程圍標盜採砂石 李全教胞弟聯手吳健保判囚定讞
前台南縣議長吳健保與前台南市議長李全教的弟弟李全富（前台南縣議員），因共同圍標2004年曾文溪疏浚工程標案、並盜採砂石牟利，不法所得逾2億元。台南高分院更三審依《速審法》減刑後，依行賄罪判吳3年、褫奪公權1年，李依妨害投票罪，判處1年8月，吳健保已確定，李全富上訴後，遭最高法院駁回定讞。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-24 13:34:52｜2021-12-24 13:56:47
吳健保另因2009年職棒假球案，高院2014依恐嚇、詐欺等罪判處5年5月確定，發監前潛逃菲律賓，2019年1月遣返回台；台南高分院加計他當議長時所犯貪污案，合併執行10年，吳健保抗告後遭駁回確定，目前在監執行中。
全案起因水利署第六河川局2004年3月辦理曾文溪北勢洲橋至二溪橋河段疏浚工程發包，總預算4800萬元。當年台南地區土方價格一方約50元，但砂石原料在200元左右，在利潤豐厚下吸引眾多廠商競標。
當時是台南縣議員的李全富，因名下有營造廠，認為有利可圖，他找議長吳健保等人參與「圍標」，2人各出資1650萬元，最後以5000萬元由李「借牌」的業者取得標案。
吳、李等人利用夜間、假日超挖土石，盜取深層卵礫石及純砂運出販售，行賄六河局官員，不法獲利超過2億多元。2005年3月檢調大舉搜索，吳、李等人一度遭收押。