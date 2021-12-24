化危機為轉機！中油煉製副執行長辛継勤話煉製策略

中國工程師學會、中國電機工程學會及中國機械工程學會高雄市分會110年聯合年會於23日，在中油公司宏南活動中心舉行，會中邀請中油公司煉製事業部副執行長辛繼勤以危機與轉機話中油煉製策略的擬定為題作專題演講。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-24 20:00:00
中油公司煉製事業部執行長徐漢在致詞時表示，中國工程師學會、中國電機工程學會及中國機械工程學會高雄市分會110年聯合年會的主題是危機與轉機，其實，中油建廠70年，雖經歷數次的危機，都能化危機為轉機，並經各種溝溝坎坷，順利通過難關。
中油公司煉製事業部副執行長辛繼勤以危機與轉機話中油煉製策略的擬定為題作專題演講，他就中油「危機與轉機」的經驗報告說，就拿109年3月9日國際油價大崩盤，造成中油公司煉油廠廠嚴重虧損，因中油公司最主要的業務就是「煉油」，供應國內消費者各類成本油，當時公司經營階層要求，成立跨事業部應變組織，運作迄今，團隊的思維就是積極將「危機」蛻變為「轉機」。
辛繼勤強調，中油公司透過市場分析、活槽及通過活化、提升品質、進料改善及外銷策略的調整等，順利走出109年3月的油價大崩盤時期，經過多年的運轉，證明跨事業部的設立，確是「危機蛻變為轉機」的鑰匙，致一直延續運作至今。