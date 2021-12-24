最後釋字813號！歷史建築土地為第三人補償法 宣告違憲
我國史上最後一號釋憲案，「第813號」解釋出爐！「普安堂」7年前被新北市政府登錄為歷史建築，受限《文資法》，「地主」慈祐宮不能拆，打行政訴訟救濟卻敗訴定讞後聲請釋憲。司法院大法官今（24）日作出釋字813號解釋，認定《文化資產保存法》第99條第2項減徵地價稅、第100條第1項免徵遺產稅等規定違憲，2年內應修正規定。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-24 18:02:22｜2021-12-24 18:11:22
擁有百年歷史的新北市土城區「普安堂」寺廟創建於1914年，因隔年西來庵事件爆發，當時台灣總督府宣布齋教為非法。齋教寺廟紛紛依托在其他合法寺院下，普安堂被劃入新莊慈祐宮（媽祖宮）管理。1977年，普安堂共300臺甲的土地經產權登記為慈祐堂名下。2013年底慈祐堂打算拆除普安堂，引發當地及學生抗議，2014年新北市政府將普安堂登錄為歷史建物。
慈祐宮訴願失敗後提行政訴訟，去年最高行政法院將之駁回定讞，再依確定判決聲請釋憲。
司法院秘書長林輝煌說，《文資法》第9條及18條，關於歷史建築登錄部分規定，在歷史建築所定著土地為第三人所有的情形，未以取得土地所有人同意為要件，認為沒有違背憲法保障人民財產權的意旨，條文「合憲」；但同法第99條及100條，未以金錢或其他適當方式給予這些土地所有權人相當之補償，減免地價稅或遺產稅等，大法官認定不符合憲法保障人民財產權的意旨，有關機關應在2年內修正土地所有權人應有相當補償之規定。
而釋字813號是大法官會議實施73年來最後一號解釋，自明（2022）年1月4日起將改成「憲法法庭」審理。