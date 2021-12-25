展現亮眼成果！高雄港110年營收穩定成長

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李賢義說，高雄港除專注於港棧核心業務外，也積極協助航商深耕高雄港，並協助舊港區石化業者進駐洲際2期倉儲物流區，以利舊港區轉型為親水、商業及休憩功能，至於第7貨櫃中心工程正如火如荼進行，5席貨櫃碼頭自明(111)年起將分為2期交付長榮海運公司，預定111年中完成第1期營運櫃場及建築物等相關設施，提供長榮海運公司設備進場及測試，打造最先進自動化貨櫃基地，鞏固高雄港貨運轉運樞紐地位，並推動萬海航運公司租賃高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，以強化亞洲間航線集貨能力，增裕高雄港貨櫃裝卸量。
至於安平港今(110)年也展現卓越成果，以「南自貿、北觀光」為雙核心發展主軸，首座自由貿易貨櫃集散站於110年10月25日營運，另由南仁湖公司進駐打造全國最大濱海綜合度假城，搭配亞果遊艇集團積極開發中的遊艇碼頭區，成功帶動南台灣水岸遊憩新風貌。
李賢義指出，高雄港與高雄市政府合作完成愛河灣遊艇碼頭開發案，由亞果遊艇集團得標，推動高雄遊艇休憩產業，而在高雄舊港區轉型及水岸觀光部分，正積極辦理大港倉410複合商場承租案，搭配大港橋結合駁2、蓬萊兩端，加速形成整體觀光廊帶。
李賢義進一步指出，高雄港除了投注在港棧業務與建設工程的核心本業，在推動企業永續發展也不餘遺力，高雄港憑藉近年來開發洲際貨櫃中心第2期之工程規劃與環保成效，及建設蓬萊商港區水花園與大港橋之親善市民成果，於今年首度代表台灣港群以洲際貨櫃中心第2期工程計畫、舊港區規劃再造等案，參加國際港埠協會(IAPH)舉辦的2021年世界港口永續計畫(WPSP)，於110年6月24日榮獲韌性基礎設施首獎，讓世界看到高雄港致力環境永續工作的努力成果，也讓台灣再度榮耀於國際。