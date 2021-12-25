COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

展現亮眼成果！高雄港110年營收穩定成長

▲高雄港貨櫃裝卸量成長快速。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄港貨櫃裝卸量成長快速。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-12-25 22:00:00

高雄港持續各項業務推展，並在數位轉型、低碳永續方面深耕努力，與航港產業夥伴攜手共進、永續共榮，110年營收穩定成長，招商展現亮眼成果，邁向多贏新局面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣港務公司董事長李賢義說明高雄港營收穩定成長，招商展現亮眼成果。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣港務公司董事長李賢義說明高雄港營收穩定成長，招商展現亮眼成果。(圖／記者黃守作攝)
台灣港務公司董事長李賢義表示，面對疫情嚴峻及塞港等外在環境，高雄港110年營收仍穩定成長，預計營收達81億5200萬元，較109年同期成長4.5%，在貨櫃業務方面，預估今(110)年高雄港貨櫃裝卸量為990萬TEU，較109年同期成長2.9%，並積極推動各項業務，今年完成洲際2期倉儲物流區11公頃土地，由利百景公司與荷蘭商史都特公司共同合作開發投資興建石化儲槽儲運設施，規劃成為亞太地區儲轉樞紐中心，且將完成南星自由貿易港區D2土地2公頃招商案，興建物流倉庫租期達20年以上，招商展現亮眼成果。

▲高雄港專注於港棧核心業務，也積極協助航商深耕高雄港。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄港專注於港棧核心業務，也積極協助航商深耕高雄港。(圖／記者黃守作攝)
李賢義說，高雄港除專注於港棧核心業務外，也積極協助航商深耕高雄港，並協助舊港區石化業者進駐洲際2期倉儲物流區，以利舊港區轉型為親水、商業及休憩功能，至於第7貨櫃中心工程正如火如荼進行，5席貨櫃碼頭自明(111)年起將分為2期交付長榮海運公司，預定111年中完成第1期營運櫃場及建築物等相關設施，提供長榮海運公司設備進場及測試，打造最先進自動化貨櫃基地，鞏固高雄港貨運轉運樞紐地位，並推動萬海航運公司租賃高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，以強化亞洲間航線集貨能力，增裕高雄港貨櫃裝卸量。

▲高雄港大港橋成為觀光熱點。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄港大港橋成為觀光熱點。(圖／記者黃守作攝)
至於安平港今(110)年也展現卓越成果，以「南自貿、北觀光」為雙核心發展主軸，首座自由貿易貨櫃集散站於110年10月25日營運，另由南仁湖公司進駐打造全國最大濱海綜合度假城，搭配亞果遊艇集團積極開發中的遊艇碼頭區，成功帶動南台灣水岸遊憩新風貌。
李賢義指出，高雄港與高雄市政府合作完成愛河灣遊艇碼頭開發案，由亞果遊艇集團得標，推動高雄遊艇休憩產業，而在高雄舊港區轉型及水岸觀光部分，正積極辦理大港倉410複合商場承租案，搭配大港橋結合駁2、蓬萊兩端，加速形成整體觀光廊帶。

▲高雄港設遊艇碼頭，吸引遊客休閒觀光。(圖／記者黃守作攝)
▲高雄港設遊艇碼頭，吸引遊客休閒觀光。(圖／記者黃守作攝)
李賢義進一步指出，高雄港除了投注在港棧業務與建設工程的核心本業，在推動企業永續發展也不餘遺力，高雄港憑藉近年來開發洲際貨櫃中心第2期之工程規劃與環保成效，及建設蓬萊商港區水花園與大港橋之親善市民成果，於今年首度代表台灣港群以洲際貨櫃中心第2期工程計畫、舊港區規劃再造等案，參加國際港埠協會(IAPH)舉辦的2021年世界港口永續計畫(WPSP)，於110年6月24日榮獲韌性基礎設施首獎，讓世界看到高雄港致力環境永續工作的努力成果，也讓台灣再度榮耀於國際。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀