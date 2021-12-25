台商返家驚見屋內有賊！偷兒不識貨 百萬藏品只賣2千5
新北市三重區一名53歲的黃姓台商，本月從深圳返台後隔離7天，返家後載自主隔離7天，不料黃男一進家門，竟赫然發現屋內有一名陌生男子，對方還作賊喊抓賊的喝斥，黃男立即冷靜下來，走出屋外反鎖大門，然後立即報警，而陌生男因心虛、跳窗逃離，警方獲報後，火速循線將陌生男子逮捕，並追查逮捕2名同夥。
編輯中心/綜合報導
2021-12-25 15:33:10
據警方調查，37歲陳姓男子，平日於跳蚤市場擺攤，本月初因跟妻子吵架，透過同業告知，三重某民宅疑似無人居住，他竟到該處落腳，並將屋子當成自己家，甚至還將屋內的收藏品及寶石等，拿給林姓、周姓同業變賣。誇張的是，陳男不識貨、竟將上百萬的收藏品，包括寶石、戈壁石、藝術品、懷舊CD等，賣給林、周2人之外，也將物品擺攤變賣，但僅賣出懷舊CD獲利2千500元。
本月15日，屋主黃男返家，驚見屋內2樓有陌生人，還被陳男喝斥「你是誰」，黃男當機立斷，立即走出屋外反鎖大門，並報警處理。陳男作賊心虛，直接從2樓臥室跳窗逃走。轄區警方獲報後，立即組成專案小組追查，透過監視器鎖定陳男涉有重嫌，本月20日於北市忠孝東路某旅館、將陳男逮捕到案，同夥林男跟周男也被捕到案，警方並查獲偷取的贓物。
警訊時，林男跟周男辯稱有收受贓物，並無偷竊屋內物品，但陳男卻供稱2人都有涉案，3人互咬並卸責，警方訊訊後，依竊盜罪將3人移送法辦。