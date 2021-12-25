推動循環經濟！中油辦循環技術及材料創新研發成果

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部部長王美花表示，循環經濟是政府5+2產業創新計畫之一，行政院於107年核定「循環經濟推動方案」，開啟台灣邁向循環經濟新時代，經濟部在循環經濟的策略推動，以原台灣中油高雄煉油廠轉型為「循環技術及材料創新研發專區」，作為循環經濟示範場域與推動中心。
王美花說，高雄煉油廠前身是日據時代海軍第6燃料廠高雄廠區，廠區內有40處被劃定為歷史文資建築，為高雄煉油總廠的所在地，是中油的起家厝，在循環經濟的趨勢下轉型蛻變，舊有的1號倉庫轉型為「粉體材料先進製程研發中心」，是中央與地方政府攜手，建構一國際級材料認證分析及檢測驗證平台，引進工研院、中科院等研究單位進駐，提供未來再生料源的技術開發及認證，高值應用於化合物半導體材料產業，在新舊的交替下，更呈現南台灣產業轉型的契機。
王美花並表示，推動循環經濟為全球政府與產業的趨勢，為提升研發實力與資源整合，促進產業轉型，110年1月「循環技術暨材料創新研發專區推動辦公室」進駐中油原廠長室，以高雄市為核心示範場域，串連周圍關聯產業基地，打造成為新材料循環重鎮，推動我國成為全球循環經濟之典範中心，以串起產業鏈TRL各階段為理念，並設立材料國際學院，集結國內頂尖師資與海外專家，組成培育材料科學與循環技術高階人才之長期聯盟平台，促成人才培育與研發整合。
高雄市副市長羅達生表示，高煉廠是行政院打造南部半導體S廊帶的核心，除選定原本行政區內17公頃面積做為經濟部「循環技術暨材料創新研發專區」，屬國家5+2產業創新計畫中的「循環經濟」主要策略之一，已由中油公司透過都市計畫完成變更，預計投入近60億建構研發專區，帶動1.6萬就業人數，該專區整體配置融合半屏山水池、老樹文資保存及廠區場所記憶，加上捷運TOD發展、交通運輸聯通及材料創新研發等，是台灣工業褐地重生轉型新型態，為南部半導體材料S廊帶奠定基礎。
羅達生說，當前全球科技產業分工及供應鏈重組，行政院預先制定半導體先進製程及次世代材料研發的國家戰略，市府根據中央產業發展佈局，積極協助高煉廠轉型材料創新研發核心，許多供應鏈廠商陸續宣布進駐北高雄科技走廊，往北串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，可望為高雄產業帶來無可限量的發展，進一步穩固臺灣半導體產業領先的國家戰略。