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推動循環經濟！中油辦循環技術及材料創新研發成果

▲經濟部部長王美花(左6)及高雄市副市長羅達生(左5)共同為循環技術及材料創新研發專區揭幕。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
▲經濟部部長王美花(左6)及高雄市副市長羅達生(左5)共同為循環技術及材料創新研發專區揭幕。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)

記者黃守作／高雄報導

2021-12-25 23:00:00

台灣中油公司於今(25)日，在高雄煉油廠，舉辦循環技術及材料創新研發專區成果展，以推動循環經濟，讓高雄煉油廠華麗變身為循環材料創新研發之核心點。

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▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
台灣中油公司董事長李順欽指出，該公司為推進台灣成為亞洲高階製造中心、厚實發展高階循環材料及技術，在經濟部的支持下，今(25)日由經濟部部長王美花及高雄市副市長羅達生共同啟動循環技術及材料創新研發專區，翻轉南台灣從高雄開始，打造新台灣從創新材料著手，以原台灣中油高雄煉油廠為核心，以高雄市為示範場域，鍵結台灣中油、中鋼、台糖等國營企業及重要廠商，建構國家級創新材料產學研合作平台。

▲經濟部部長王美花致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
▲經濟部部長王美花致詞。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)

 
經濟部部長王美花表示，循環經濟是政府5+2產業創新計畫之一，行政院於107年核定「循環經濟推動方案」，開啟台灣邁向循環經濟新時代，經濟部在循環經濟的策略推動，以原台灣中油高雄煉油廠轉型為「循環技術及材料創新研發專區」，作為循環經濟示範場域與推動中心。

王美花說，高雄煉油廠前身是日據時代海軍第6燃料廠高雄廠區，廠區內有40處被劃定為歷史文資建築，為高雄煉油總廠的所在地，是中油的起家厝，在循環經濟的趨勢下轉型蛻變，舊有的1號倉庫轉型為「粉體材料先進製程研發中心」，是中央與地方政府攜手，建構一國際級材料認證分析及檢測驗證平台，引進工研院、中科院等研究單位進駐，提供未來再生料源的技術開發及認證，高值應用於化合物半導體材料產業，在新舊的交替下，更呈現南台灣產業轉型的契機。

▲經濟部部長王美花(右1)由台灣中油公司董事長李順欽(右2)陪同參觀循環技術及材料創新研發專區。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
▲經濟部部長王美花(右1)由台灣中油公司董事長李順欽(右2)陪同參觀循環技術及材料創新研發專區。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)

 
王美花並表示，推動循環經濟為全球政府與產業的趨勢，為提升研發實力與資源整合，促進產業轉型，110年1月「循環技術暨材料創新研發專區推動辦公室」進駐中油原廠長室，以高雄市為核心示範場域，串連周圍關聯產業基地，打造成為新材料循環重鎮，推動我國成為全球循環經濟之典範中心，以串起產業鏈TRL各階段為理念，並設立材料國際學院，集結國內頂尖師資與海外專家，組成培育材料科學與循環技術高階人才之長期聯盟平台，促成人才培育與研發整合。

▲循環技術及材料創新研發專區展示各項成果。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
▲循環技術及材料創新研發專區展示各項成果。(圖／記者黃守作攝，2021.12.25)
高雄市副市長羅達生表示，高煉廠是行政院打造南部半導體S廊帶的核心，除選定原本行政區內17公頃面積做為經濟部「循環技術暨材料創新研發專區」，屬國家5+2產業創新計畫中的「循環經濟」主要策略之一，已由中油公司透過都市計畫完成變更，預計投入近60億建構研發專區，帶動1.6萬就業人數，該專區整體配置融合半屏山水池、老樹文資保存及廠區場所記憶，加上捷運TOD發展、交通運輸聯通及材料創新研發等，是台灣工業褐地重生轉型新型態，為南部半導體材料S廊帶奠定基礎。

羅達生說，當前全球科技產業分工及供應鏈重組，行政院預先制定半導體先進製程及次世代材料研發的國家戰略，市府根據中央產業發展佈局，積極協助高煉廠轉型材料創新研發核心，許多供應鏈廠商陸續宣布進駐北高雄科技走廊，往北串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，可望為高雄產業帶來無可限量的發展，進一步穩固臺灣半導體產業領先的國家戰略。

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