王力宏要看得起他！黃安這招微博3天就解封

資深藝人黃安日前胡謅中國女星章子怡和汪峰離婚，被金馬影后砲轟喊告，他火速道歉仍被依違反社區公約，微博遭到禁言，外界原以為他長期胡言亂語會被封號，沒想到才短短三天就解封，黃安又開始暢所欲言，左打台獨、右罵小日本，網友驚訝原來強打「愛國藝人牌」真的奏效，開玩笑說王力宏趕快模仿，說不定真能有效洗白！





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▲黃安被章子怡打臉，立刻發表應片道歉。（圖／翻攝黃安微博）

黃安微博解封後，先是發了兩支影片，一支是試穿繡有中國五星旗的綠色大衣，套上衣服後大搖大擺邁開步伐，直呼「帥帥帥，太帥啦！」滿臉得意的樣子；另一支則是介紹北京望京的影片，聲稱在此居住20年，是這輩子居住最久的城市，這裡是他的第二故鄉。





黃安引用俗語表示，『「易漲易退山溪水，反反覆覆小人心」，君不見我出來道歉、被禁言，我靠，各路牛鬼蛇神都出來蹦躂，一個個好像都是聖人似的。』還自稱身正不怕影子斜，並表達對祖國之愛、同胞之情，不會因為我個人的際遇而有所增減，不斷向中國輸誠。





▲黃安穿上五星旗大衣，搭乘中國籍航空。（圖／翻攝黃安穿微博）

黃安靠著火速道歉和愛國意識，微博立刻解禁，今天又發布多則辱罵日本的新聞，指摘台灣綠媒造謠才要禁言封號，中國網友很吃他愛國言論這一套，吹捧黃安「今天還有個號得瑟，都恨不得把你封了，我還跟義士一起懟了下，支持愛國人士！」、「今天也下場為安哥戰鬥了」。而瞎扯章子怡離婚的香港娛樂記者朱叔還在繼續爆料，指唐鶴德賣掉張國榮的豪宅，賺了6000多萬港幣。



