吳宗憲兒碰大麻又出包！3年前失言「炸市府」重罰50萬
23歲藝人鹿希派（吳睿軒）是綜藝天王吳宗憲的兒子，今（26）日凌晨傳出鹿希派在夜店慶祝聖誕節，因抽大麻菸遭警方逮捕，鹿希派頂著美國波士頓伯克利音樂學院的高學歷出道，3年前揚言炸掉台北市政府，成為轟動一時的頭條人物。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-26 14:28:19
3年前19歲的鹿希派在私人IG發文，「女友生病要是沒好起來，我就做炸彈炸台北市政府，全民賠罪。」遭法院裁罰50萬。吳宗憲在記者會原本要帶兒子出道發片，因為這場鬧劇，直接變成送兒子離開演藝圈的道歉記者會，問鹿希派有沒有被美國學校關注他的炸彈言論？吳宗憲緩頰：「誰會關切這種鳥事啊，Who care？」被鹿希派當場糾正：「（care）要加s。」又變成網路瘋傳的一個哏。
鹿希派身帶美國波士頓伯克利音樂學院名校光環，音樂才華受到肯定，才19歲就完成許多創舉，不僅發行專輯，還站上小巨蛋，在吳宗憲演唱會上獻唱3首歌，可見吳宗憲望子成龍的心情，在鹿希派第一次失言時，吳宗憲黑臉痛罵：「這是家教問題，沒有家教，那還剩下什麼。」這次再沾毒，吳宗憲沉痛回應：「懇請法官從重量刑。」
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