謝和弦把握「麻」煩致歉吳宗憲 承諾會好好幫助鹿希派
吳宗憲23歲的獨子鹿希派（吳睿軒）擅長音樂和詞曲創作，怎料幾年前才因一席「炸台北市政府」言論，向外界致歉，今（26）日又突傳出他因凌晨在夜店外抽大麻捲菸，而遭到警方逮捕的消息，吳宗憲得知後心痛發文，而時常呼籲「大麻合法化」歌手謝和弦，這次卻意外向吳宗憲道歉，不過仔細一看，卻是在反諷鹿希派吸毒。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-26 17:07:04
吳宗憲不吝於在鏡頭前吐槽鹿希派，日前出席《綜藝大熱門》新企畫記者會時，還笑說若兒子沒有紅起來，就要將他逐出公司，怎料沒多久就傳出鹿希派吸毒被抓的醜聞，吳宗憲在第一時間向《NOWnews今日新聞》表示：「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」
吳宗憲隨後也透過臉書，曬出一張帶著墨鏡的黑白照，無奈地說：「最不能原諒的過錯就是愚蠢，愧為人父！也難辭其咎！」引來許多網友鼓勵，網紅連千毅看到後也趕緊上前打氣：「天下父母心，憲哥加油。」不過謝和弦卻是意有所指地留言：「憲哥抱歉！上次因為精神狀況不穩定罵了你，但是這次鹿希派的事情我一定會好好幫他爭取大麻合法化。」看似誠意的致歉，卻「酸」度十足。事實上，謝和弦前年在高以翔猝逝時，因不滿吳宗憲直接評論「韓國人害的」，就開直播飆罵吳宗憲，眼神渙散，看起來神智不清，最後法院依妨害名譽，判謝和弦拘役20天。
鹿希派近來即將推出籌備3年的全新專輯《P》，也將於29日舉辦發片記者會，如今卻因為吸毒遭捕，吳宗憲談及兒子未來工作規畫，僅表示目前還在處理，而發片記者會則是暫時取消。
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