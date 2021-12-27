超越50贏向100永續未來！中鋼公司舉辦50週年廠慶活動

我是廣告 請繼續往下閱讀
中鋼董事長翁朝棟在致詞時表示，在中鋼50週年生日之際，感謝長期以來國家及社會的指導與愛護，客戶及學研機構的合作與支持、股東的信賴與肯定，以及歷屆董事會成員的建言及勉勵，社區鄰里與各界朋友的關心及鼓勵，更感謝所有在中鋼服務過的前輩、經營團隊、退休及在職同仁及工會夥伴，因為大家在這塊土地上辛勞播種，使得中鋼得以茁壯生根，奠定厚實的營運基礎。
中鋼公司總經理王錫欽致詞時提及，中鋼歷經了民營化、集團化、國際化三階段的發展，成為涵蓋鋼鐵、工程、工業材料、物流投資，以及綠能等5個事業群、27家子公司、營業額超過4000億元的集團企業，所產製的鋼品更孕育出許多名揚國際的用鋼產業，此外，中鋼近兩年進行了公司強弱點、機會與挑戰的SWOT分析，訂定「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的雙主軸做為未來50年永續發展的根基，並具體規劃出十大策略，開展77項行動方案，今年的雙主軸行動元年即展現亮麗成果，例如精緻鋼品的銷售佔比已達7.3%，超過年度目標的4.2%，且平均獲利率更達全產品的1.4倍。
中鋼企業工會理事長陳春生則利用機會，感謝日前理事長選舉投票，員工們投給他84多%選票支持，成為歷任理事長得票率最高者。
會中也由董事長翁朝棟及總經理王錫欽分別頒獎表揚參與AI競賽及工安微電影比賽的優勝者，以資鼓勵。
而廠慶最感人的時刻，則是董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生與中鋼前董事長郭炎土、鄒若齊、宋志育，前總經理歐朝華、林弘男，董事翁政義，獨立董事張學斌，立法委員賴瑞隆等人，一同進行兩米高祈福天燈的啟動儀式，與現場每位來賓、員眷及退休同仁連結一心，向蒼天祈福祝禱，期許所有中鋼人未來攜手齊心打拚，傳承中鋼四大精神，打造中鋼堅如鋼鐵的企業韌性，朝邁向百年企業的道路持續前行，昂首邁步迎向下一個50年。