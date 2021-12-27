違法放貸何智輝2.5億　前國華董事須連帶賠償定讞

前國華人壽董事翁德銘1999年間，因違法核貸放貸2.5億元給前立委何智輝夫婦，導致國華人壽放款後無法收回，遭國華人壽提告求償。最高法院今（27）日維持高院更一審見解，判決翁德銘須連帶賠償2.5億元定讞。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-27 11:14:25｜2021-12-27 11:20:16
何智輝被控於1993年擔任苗栗縣長期間及1999年擔任立委期間，涉及苗栗久俊工程開發、關說竹科銅鑼徵地發放農林公司獎勵金貪污案、國華人壽違法超貸等案。高院更三審依《貪污治罪條例》藉勢藉端勒索財物罪，判處有期徒刑13年、褫奪公權8年，2016年最高法院駁回上訴定讞。
不過，何智輝為了脫罪，涉行賄高院更一審承審法官陳榮和等人，2010年檢調發動搜索時，何智輝潛逃中國，遭北檢發布通緝至2035年止，至於收賄法官則另案起訴、判刑定讞。
事後，國華人壽向何智輝等人提告求償4.5億元。國華人壽主張，何智輝夫婦於1997年取得久俊工商綜合區開發許可後，陸續於1997年及1999年，以久俊案土地向國華人壽貸款2億元及2億5000萬元，前國華人壽董事長張貞松、前董事翁德銘指示下屬，以不實鑑價及分批貸款方式違法核貸放款，造成國華人壽損失。
2億元部分，法院判決何智輝、王素筠夫婦、張貞松等人須連帶賠償，何智輝夫婦未上訴定讞。另2.5億部分，前國華董事翁德銘、張貞松等人判決須連帶賠償2.5億元，翁德銘上訴最高法院遭駁回確定。