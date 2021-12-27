酒駕視為「不確定殺人故意」 蔡清祥：前年提出未通過
高雄市26日晚間再傳酒駕釀1死3傷事故，而且這還是黃姓駕駛第3次酒駕，震怒高雄市長陳其邁。陳其邁建議中央修法，以未必故意之殺人罪論之、同車乘客需負連帶負刑事責任。法務部長蔡清祥今（27）日表示，前年就已提出酒駕不確定殺人故意修法，可惜立法院沒有修法通過，他也承諾將檢討酒駕累犯超過5年是否也加重到無期徒刑、並扣車，沒收車輛。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-27 15:59:13
蔡清祥表示，又聽到酒駕撞死人事件，感到十分悲痛，修法從重量刑，2年前法務部就已提出希望酒駕再犯，應以「不確定殺人故意」刑度來加以處罰，可惜在立法院沒有修法通過。
談及立法院為什麼沒有通過？蔡清祥說，有很多因素；蔡認為，刑度上也許有個案情節不同，「我們予以尊重」，但還是要在蒐證上更能證明酒駕者確定明知喝酒，也知道不應該開車那還開車，就從不確定故意論處，以現行法律就來處理，他希望在個案上，偵審的檢察官、法官應要斟酌情節，從重量刑，從速查辦。
只是法務部2019年初提出的酒駕修法草案，其中一項是5年內如果再犯，累犯會加重到無期徒刑，並扣車、沒收車輛，但高雄BMW酒駕男已超過5年，並不適用。蔡清祥說，會再檢討，未來也會徵詢法務部刑修小組委員的意見，同時了解外界看法，確認是否要修正加重刑度；蔡說，最重要的還是在個案情節上，應該要予以從重量刑。
至於國外用酒精鎖防範酒駕，台灣有無類似措施來防範？蔡清祥說，有關酒精鎖，當時也建議交通部要依現行法規做行政相關措施規定，予以納入。