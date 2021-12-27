譜出亮麗成績單！台灣中油公司舉辦研發成果發表會

台灣中油公司綠能科技、煉製及探採等3研究所開出漂亮成績單，於今(27)日上午，在台灣中油高雄宏南活動中心，舉辦2021年3研究所研發成果發表會，期以研發帶動轉型，減碳永續未來。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-27 18:22:53
台灣中油公司綠能科技、煉製及探採等3研究所研發成果發表會，是由綠能科技研究所所長黃冬梨、煉製研究所所長蔡明璋、探採研究所所長陳大麟共同主持，中油公司獨立董事許明滄、煉製事業部執行長徐漢、副執行長曾繁鑫、石化事業部執行長陳國棟、台灣石油工會第1分會常務理事吳明發等人，以及產、官、學、研等各界代表與會。
台灣中油公司獨立董事許明滄致詞時表示，此次研發成果發表會，以淨零碳排與公司轉型兩大議題，展現綠能減碳、高值材料、循環經濟、能源探採及環安科技等5大主題的研發成果，期以研發帶動轉型，減碳永續未來。
總經理兼代理董事長李順欽則透過即時視訊致詞，他說，台灣中油執行淨零碳排及能源轉型的企業使命，面對轉型永續，唯有不斷的研發創新，才能提升競爭力，綠能科技、煉製及探採等3研究所必須扮演先起先行的角色，協助內部各事業單位進行轉型規劃，踏穩腳步往前邁進，為台灣中油開創另一個高峰。
中油公司綠能科技研究所所長黃冬梨指出，中油配合政策公車電動化政策，乃邀請工業技術研究院、有量科技公司、中興電工及總盈汽車公司組成電動公車的國家研發團隊，歷經2年研究開發鈦酸鋰電池，將供電動巴士使用，首輛電動大巴士，已經組裝完成，於今(27)日在研發成果發表會中亮相，展現國產鈦酸鋰電池電動巴士。
綠能科技、煉製及探採等3研究所藉由研發成果發表會的專題簡報、海報介紹、實體展示及現場解說，以多元方式展現近期之重要研發成果，從石油探勘技術、煉廠安全到智慧綠能、儲能材料，均深入探討，充分顯現台灣中油在研發方面的深厚能量。
現場展出，太陽能發電監測暨維運管理系統、超級電容於行動載具之應用 、智慧綠能加油站執行成效、修飾型鈦酸鋰(LTO)負極材料、5G通訊關鍵材料試量產、高效能超電容脫鹽碳材模組、二氧化碳再利用技術、新型廢水處理系統、無人巡佐系統、碳封存業務發展與經營策略等，以展現出台灣中油落實淨零碳排、推動企業轉型的決心。