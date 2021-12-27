國家級網軍抓到了？法務部：檢警持續偵辦

民進黨立委高嘉瑜家暴案，衍伸「國家級網軍」介入帶風向爭議，如今，交通部公路總局也查出，編輯林秉樞維基的人是年約29歲的連江縣監理站臨時人員，該員聲稱是好奇心所為。法務部長蔡清祥今（27）日表示，新北地檢署也指揮司法警察繼續積極偵辦，至於竄改問題屬於行政部分，交通部與政風單位會積極處理。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-27 17:19:47｜2021-12-27 17:22:34
高嘉瑜11月11日至13日遭男友林秉樞施暴，《鏡週刊》上個月底揭發此事後，網路上立即有幾篇滅火的文章，意外扯出疑為林秉樞請網軍帶風向，另外，林秉樞也有透過政商高層施壓媒體，引發「網軍案外案」。
12月5日，又有網友在PTT發文指，林秉樞的維基百科曾被1個IP登錄在國發會的用戶更改，將「曾與林秉樞合照或互動的名人」的欄位，「新增」台北市長柯文哲、副總統賴清德、「館長」陳之漢。不少網友質疑，背後是否有「國家級網軍」介入？
第一時間，國發會證實IP來自公路總局，公路總局則澄清，該IP並無連線維基百科紀錄。公路總局12月6日擴大清查，發現有3台個人電腦於12月2日20時42分有連線維基網站的紀錄，其中2部電腦的瀏覽紀錄，為查詢與本案無關的維基網頁，另1部某監理所的電腦則被送請調查局鑑識，近日確認該電腦有編輯林秉樞的紀錄。另外，該員曾於12月5日向連江縣警方備案，但他認為偵查不公開，在內部調查第一時間沒承認，警方告知應主動告知主管，12月15日後他才坦承此事。