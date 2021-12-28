胸部摸到硬塊是乳癌嗎？醫指常見症狀：盡早檢查但不必恐慌。

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蔡明霖醫師表示，乳癌是位居女性癌症發生率第一位的癌症，好發於40~60歲之間，高風險族群包括了乳癌病史、二等親內的家族史、切片檢查發現不正常增生者、較晚生孕、沒有生孕、停經之後肥胖、初經早、停經晚、胸部做放射線照射、酗酒等。不過醫師也提醒，不論是否為高風險族群，平時都應多觀察自己的身體變化。
胸部摸到硬塊是乳癌嗎？醫：未必，但仍需小心！
蔡明霖醫師表示，女性平時在洗澡時就可以自我檢查，不必有特別的方式或姿勢，重點在整個乳房全部都要檢查到，而只要是摸到有異常、以前沒有的腫塊、有疑慮，就提高警覺。一般而言，摸到的感覺是可活動、較軟的多為良性，不會動、較硬的大多可能是惡性。
不過自我檢查也並非專業檢查，一般民眾也難以分辨，還是需要透過專業判斷，而若是自我檢查摸到硬塊也先不用擔心，因為這只是個初步檢視，此情況在檢查下大多是良性的，如纖維囊腫、纖維腺瘤、水泡，甚至只是摸到了乳房組織等都有可能，乳癌在此占較少數。但即便如此，還是建議不要拖、早檢查，怕的是誤判而錯過了治療先機，前述提到的高風險族群自然也需更加留意。其他可能出現的症狀，也包括了凹陷、變形、乳頭出現分泌物等，少數也有可能出現疼痛。
蔡明霖醫師提醒，乳癌初期其實症狀不大明顯，自我檢查摸到的若是乳癌，大多為中期或晚期，這也是為什麼平常鼓勵民眾盡早篩檢，目的就是在中晚期發現症狀之前就先發現並治療。
防範乳癌，２大方向缺一不可！
蔡明霖醫師表示，乳癌和其他癌症一樣，越早發現預後越好，從五年存活率來看，第一期約有98%，第二期約有94%，第三期就到了約80%，第四期則剩35%。醫師再三提醒，女性保護自己，除了建議每日洗澡都自行檢查外，如有疑慮就前往乳房中心、乳房外科進行檢查。乳房超音波檢查隨時都可以進行，而乳房攝影高風險族群35歲就可以開始定期檢查，一般民眾可從40歲開始，45歲以上可利用國民健康署提供的乳房攝影免費篩檢。
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