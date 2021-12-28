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康涵菁中醫師表示，近來臨曾遇過1位30多歲女性，吃完麻辣火鍋後，準備睡覺時忽然心跳加速、胸悶脹氣，當晚毫無睡意並難以入眠、睡睡醒醒。隔天上班進到辦公室不通風的環境後，不舒服的感覺又再度發作，接連幾天都有類似的情況發生，於是到心臟科和腸胃科門診求助，各項檢查都沒有異常，便前來中醫尋求幫助。
經過仔細詢問之下，患者說因為自己容易手腳冰冷，天氣轉涼之後，三不五時就會吃一些麻油雞、當歸鴨麵線或是麻辣火鍋，想要暖和四肢。經過康涵菁中醫師診斷，患者是屬於氣鬱而非陽虛所導致的四肢冰冷，結果過度的進補，反而會導致身體的陰陽失衡，也可以視為所謂的「自律神經失調」。
天冷交感神經較興奮 進補過度更亢奮
西醫理論中的自律神經，包含了交感神經與副交感神經，負責維持人體基本的生理運作，像是呼吸、心跳節律、腸胃蠕動、血壓等都與其有關，兩者會相互拮抗，且無法受到人體意識的控制。會造成自律神經失調的原因眾多，像是壓力、情緒，或是環境氣溫的改變，都會影響其運作。
康涵菁中醫師提醒，到了天氣寒冷的時期，正常人體的交感神經就會較為興奮，進而收縮血管、提升血壓並保持體溫，此時若過度的進補，反而會更加重交感神經的亢奮，導致心悸胸悶、睡不安穩等不舒服的症狀產生。
進補導致陰陽失衡 延伸相對應症狀
中醫文獻中雖無自律神經一詞，但可以用陰陽的方式去解釋，將交感神經的功能視為陽的作用，副交感神經的功能視為陰的作用，而人體最舒適的狀態，就是陰陽平衡，一旦陰陽失衡，就會有許多相對應的疾病產生。一般冬令進補主要是補充陽氣，但如果過度進補，便會導致陽多於陰，進而產生上火情況，像是血壓偏高、心跳加速、皮膚發炎及口破、便祕等症狀就會接連而生，且又會因為「陽不入陰」而導致失眠。
錯誤進補先降火 疏肝理氣緩解燥熱
康涵菁中醫師建議，當這樣錯誤進補發生不適症狀時，必需趕緊先服用由黃連、黃柏、黃芩所組成的「三黃粉」降火，迅速緩解食補在體內產生的燥熱。此外，現今社會生活與工作壓力很大，若又加上經常熬夜，可能會比一般人更容易產生自律神經失調，因為這類型的患者往往肝氣疏泄不暢，便可能會肝鬱化火化熱，擾動陰陽平衡，導致睡眠障礙。
因此，可以適時酌加幫助疏肝理氣的方藥，例如「加味逍遙散」或「龍膽瀉肝湯」，也可有效改善交感神經過度敏感的失眠。同時，頭部的針灸也能夠幫助調節緊繃的頭皮張力，達到抑制交感且活化副交感神經的功用。
進補後容易亢奮、心悸、難眠的患者，建議可在睡前一小時在瑜伽墊上做一些和緩伸展，將動作放慢，配合腹式呼吸，並搭配聆聽慢節奏的療癒音樂，藉此可提升副交感神經的作用，將亢奮的情緒緩和下來。做完瑜伽伸展完畢之後，可閉目片刻，幫助全身氣血重新均衡分布，也能溫和的溫煦四肢。
康涵菁中醫師表示，自律神經容易失衡的患者，平時的飲食除了不能接觸太多補品以外，還需避開咖啡因、辛辣、油炸或偏鹹的飲食，否則容易刺激交感神經。相反地，可多攝取富含維生素B群、色胺酸、酪胺酸、鈣、鎂、鋅等食物，有助於穩定神經與情緒，像是中藥材中的珍珠粉，就含有鈣、鎂、鋅的成分，且可平肝清心，很適合這種亢奮難眠的患者。然而珍珠粉偏涼，最好經由合格中醫師評估後再服用，也才能夠在患者交感與副交感回歸平衡，睡眠改善後，提醒民眾停止服用的時機。
資料來源：健康醫療網 進補過頭失竟自律神經失調！ 中醫傳授祕訣調回陰陽平衡
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