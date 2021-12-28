三高一低要知道。保密防跌不可少：活到老、走到老！

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台灣很多人都知道要遠離三高，也就是高血壓、高血糖以及高血脂；可是卻忽略了「一低」骨密度太低、骨質疏鬆症的風險。統計顯示，國人有70%女性骨鬆患者並未接受治療，男性患者未治療比例更高達九成。
台大醫院竹北分院代謝內分泌科主治醫師林家宏指出，「骨密度較低的患者，一旦跌倒除了可能長期臥床、失能之外，有統計顯示，一年內死亡風險甚至可以高達兩成！」呼籲骨折高風險族群一定遵循醫囑，妥適治療！
林家宏指出，骨鬆患者未治療比例高、顯示國人對骨鬆意識仍然不足，很多人以為「大家老了都會骨鬆？」「骨鬆沒什麼！」但事實上骨鬆需要好好治療、才能避免五年、十年之後變成骨折。
出現駝矮痛要注意！DXA及早揪出骨鬆威脅
一般來說，隨著年齡增長、骨量也逐漸降低，除了停經後女性，高齡男性同樣也會有骨鬆風險。此外，不良生活習慣（抽菸、酗酒、不運動），以及內分泌疾病像是甲狀腺疾病、甚至糖尿病患者，也容易合併骨質疏鬆症，這些族群都需要掌握自己的骨密度。
一旦出現身高變矮超過四公分以上，越來越駝背、甚至連靠牆壁站時頭貼不到牆壁，或是持續無法緩解的下背疼痛等「駝、矮、痛」三大症狀時，「多數情況下，可能已經有脊椎壓迫性骨折、骨頭已經壓得塌掉了。」
也就是因為單純骨質疏鬆不會痛，沒有明顯症狀，所以必須靠檢查才知道自己的骨密度如何。臨床骨質疏鬆診斷標準是以「雙能量X光吸光式測定儀」(DXA)數值作為判斷，「檢測完成之後、醫師告訴你 T值是多少，骨密度大約情況，並依據T值給予治療或是飲食生活建議。」「這種檢查是躺著做的檢查，如果平常有接受定量超音波檢查的人，發現骨密度有狀況，可以到醫院確定一下骨頭實際狀況。」
林家宏建議高危險族群，先經過第一次檢測、了解自己的骨密度之後，就可以依據的醫師建議、進行生活飲食調整，或是開始用藥治療。
與醫師討論合適治療！保密防跌不可少
如果第一次檢查，骨密度沒有問題，建議兩、三年再檢查一次即可，期間如果有需要鈣質補充，不妨把握一天1200毫克鈣質，一半從飲食像是牛奶、小魚乾等，一半透過膳食補充品例如鈣片等適量補充即可。另外，曬太陽補充維他命D、從綠色蔬菜水果攝取維他命C，都有助於讓鈣質的吸收利用。
特別要提醒的部分是，一旦T值小於負2.5，醫師建議應積極治療時，患者應遵照醫囑維持使用藥物的頻率、不自行停藥。目前骨鬆治療藥物多元，有針劑也有口服藥物，其中針劑藥物可半年施打一次、或一年施打一次，建議患者和跟醫師討論治療方式，但千萬不要自己停藥，「因為有些藥物一旦自行隨意停藥、很可能導致骨質快速流失、後果不容小覷。」
更重要的是預防跌倒，除了平常運動把增加肌肉力量、維持身體不容易跌倒之外，家裡的環境也很重要，充足的燈光、防滑設備、適當的位置加裝扶手。出外的時候鞋子也要挑選不容易滑倒的鞋底，另外如果會畏光的長輩出外戴上太陽眼鏡。「保密防跌」這樣就可以找到很健康的人生、活到老走到老！
本衛教訊息由台灣安進協助提供
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