賴薇如男友開高檔健身房 募資開分店無預警關門涉詐欺
女星賴薇如男友邱樂偉（Royal Chiou）經營的「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」7月26日無預警結束營業，並爆發投資糾紛。「共襄創投」執行長謝喻詠指控，投資逾200萬元不到半年時間，皇家就無預警倒閉，而邱對於投資的狀況交代不清，今（28）日在律師陪同下至台北地檢署按鈴控告邱樂偉涉嫌詐欺取財。
記者潘千詩/綜合報導
2021-12-28 12:37:42｜2021-12-28 12:49:25
據媒體報導，邱樂偉的女友是女星賴薇如，雙親是台北市某大地主；邱樂偉喜歡在個人ig上傳與名人的合照，彰顯其人脈深廣，並在台北市士林區經營中高端精品健身「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，深受不少名人與網美青睞，然而該俱樂部卻在7月26日無預警結束營業，引發會員譁然。
共襄創投委任律師徐子雅說，皇家公司在去年6月3日的股東會上已經開始討論紓困，並沒有展店計畫，卻在同年7、8月間向共襄創投表示皇家公司將開始募資開展加盟店，一再遊說投資，使「共襄創投」投資200萬2000元，取得皇家公司143000股份，但今年開始，邱不斷向股東釋放出皇家虧損訊息，4月8日臨時股東會主導將皇家公司解散，緊接著於8月5日股東常會決議清算。
徐子雅說，共襄創投是在2020年11月底投資，目前一毛錢都沒拿回來、一家分店都沒有，而且本店都已經倒閉，事後發函邱樂偉要求他提供財務報表，目前為止沒有收到他對公司財務狀況所做的說明。