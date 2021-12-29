潛艦國造魚雷誘標採購卡關？海軍：非必要裝備已洽他國

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國民黨立委馬文君在會中主張凍結明年潛艦國造預算30億元。她質疑，潛艦國造已使用超過300億元，但直到所謂安龍階段，進度其實只有20%，而且海軍公然說謊，2018年12月16日在立法院宣稱所有主次裝備都已拿到輸出許可，但根據立法院預算中心2020年指出此案仍有34項裝備沒有輸出許可，她更舉例我國對土耳其採購魚雷誘標案遲未獲得輸出許口，國防部宣稱有備援案，美國會協助我們，但最單純的劍龍級潛艦戰系性能提升，仍然可以延後。
民進黨立委王定宇發言時表示，立法院所提輸出許可沒拿到是107年的事，108年後應該已全拿到，產生困難是被中國圍堵下不得不的作法。建議保留到黨團再協商，反對凍結預算。民進黨立委趙天麟表示，國民黨始終打擊潛艦國造的士氣，期盼凍結撤案。民進黨蔡適應建議，第二階段討論進行秘密會議，由海軍機密報告，保留到黨團協商。
馬文君反擊表示，國民黨擋潛艦國造是很可笑的說法，船廠造價以台灣最高，和國民黨有什麼關係？花了300多億沒作好，就要檢討，否則設計會有問題。有錯現在就要補救。美國是戰系主要整合者，但是土耳其遭到美方排除在武器清單採購之外，但我國卻向土耳其採購潛艦裝備，她堅持提案凍結預算。
海軍參謀長蔣正國回應表示，明年是潛艦國造裝備陸續抵台的高峰期，是重要組裝年，ABC主次系統都已取得，明年將會陸續交貨，過程並沒有經過任何掮客。至於魚雷誘標案，海軍已與其他國家洽談，進度沒有影響，但不便公開說有哪個國家，但他強調這項魚雷誘標案並非潛艦國造的必要裝備，是因為符合預算狀況下，也可獲得商源，因此納入籌獲考量。
蔣正國強調，誘標案沒有付出款項收不回來的問題，各項裝備若受到干擾造成無法履約，會採用備案，預付款項都是有收回來，沒有浪費公帑。