常用鍍金形容貴，但這輛BMW E28是真的名副其實鍍金

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喜歡玩車的玩家都會將自己的愛車打造成喜愛的風格，老車部分則又分為將其復原成原廠樣式，另一派則是趁維修時順便改裝升級，甚至進一步朝爆改方向打造，其中BMW車型的性能與操控更是深受許多車迷喜愛，至於改裝方式除了原廠樣式，不外乎就是動力升級、寬體車身、換避震降車高或海拉風等，但無論怎麼改或換昂貴套件都比不上國外這位開E28的玩家Baker。
Baker於16年前購入E28 M535i，其整理方式是朝改裝規劃，與其他車友一樣Baker將M535i換輪圈、氣壓避震器及進行動力升級，動力部份在加大渦輪與其它調校升級後目前已擁有500hp最大馬力，日前還會進一步增加第二個渦輪來提升馬力，到這邊的改裝大致與其他車友類似，但接下來就是這輛M535i的獨特之處。
首先車身外觀採用相當獨特且醒目的紫水晶配色，並於水箱護罩外框與下飾條等處輔以金色元素點綴，但這可不是一般漆料，這可是使用24K金當作材料進行鍍金。除了外觀，渦輪、引擎室零件、座艙飾板等也大量使用鍍金方式打造，之後則會針對防滾籠進行鍍金。對於曾擁有多輛BMW的Baker來說，這輛鍍金E28是他最喜愛的車，也因如此也表示在他有生之年絕對不會出售。
影片來源 Hand Built Cars