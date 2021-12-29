扁女婿趙建銘偽證加內線交易 高院裁定2罪合併3年10月
前總統陳水扁女婿趙建銘2005年赴「三井宴」，引爆台開內線交易案，最高法院今年10月依《證交法》判處3年8月定讞，趙建銘另犯偽證罪，遭判刑3月，檢察官聲請定應執行刑，台灣高等法院今（29）日裁定，兩罪合併執行3年10月。可抗告。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-29 16:11:56｜2021-12-29 16:26:47
趙建銘因犯偽證罪，處有期徒刑6月，減刑為3月；另犯《證交法》，處有期徒刑3年8月等數罪，先後經判決確定，依《刑事訴訟法》規定，檢察官聲請定應執行刑。
台開案起因「三井宴」，2005年間，趙建銘受邀到三井日本料理與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把內線消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫手賺取高額暴利。
2006年5月，台開內線交易案爆發，趙建銘遭收押47天，後以1700萬元交保，趙建銘一度重判7年，但因更三審認為，趙家內線交易獲利沒超過1億元，改輕判4年，又因全案纏訟近16年，更五審依《速審法》規定，減刑改判3年8月，經最高法院駁回上訴定讞，今年10月底，趙建銘入獄服刑。
此外，趙建銘在查黑中心偵辦國務機要費案中涉嫌做偽證，遭判刑3月定讞，已易服社會勞動。