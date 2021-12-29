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多點雞婆 社會就少些悲劇 南市19個社區齊心守護婦幼安全

▲市長黃偉哲肯定19個防暴社區夥伴的貢獻及協力付出（圖／記者林怡孜攝，2021,12,29）
▲市長黃偉哲肯定19個防暴社區夥伴的貢獻及協力付出（圖／記者林怡孜攝，2021,12,29）

記者林怡孜/台南報導

2021-12-29 16:44:58

台南市社會局為感謝在地社區協力投入防暴工作，今(29)日舉辦「110年度台南市防暴社區年終感恩表揚大會」，市長黃偉哲肯定社區夥伴的協力付出，並頒發感謝狀給予19個社區組織，感謝這19個防暴社區自主自發、貢獻心力投入初級預防工作，與市府齊心守護婦幼安全。

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黃偉哲表示，暴力防治除靠政府部門積極推動外，更需仰賴社區鄰里的力量，才能更有效阻止暴力事件。只要人人多一點雞婆，社會上就能少些悲劇，與其事後群情激憤，不如事前就及早防治。感謝社區夥伴這幾年來對於南市防暴工作的投入，也希望透過成果分享，讓社區彼此交流相關防暴宣導經驗，激盪更多創意理念與經驗傳承。讓每個人都發揮在地影響力，促進反暴力意識在社區扎根、萌芽。


台南市社會局指出，110年南市共計有19個社區組織參與初級預防輔導計畫，在社會各角落攜手串聯守護市民朋友的安全。防暴社區參與樣態多元，分別為呼朋引伴、擔任領航的金華社區及明德社區發展協會；持續耕耘的明亮里辦公處等13個社區組織；以及首度投入社區防暴工作的昇安社區發展協會等4個社區組織，未來將持續發光發熱，社會局也將持續邀請其他社區投入防暴守護及宣導行列，協力守護社區安全。


此外，今日史賓賽智能生醫科技也邀請企業團體寒冬送暖，關懷共捐出98箱物資箱、白米244包，補體素10箱等多樣物資予台南市民間社福團體，獲社會局局長陳榮枝頒發感謝狀。陳榮枝表示，本次捐贈活動共有37個民間企業、團體及個人聯合捐贈，有12個身心障礙及老人福利服務團體獲益，嘉惠本市795名身心障礙者及高齡長輩，陳局長感謝史賓賽公司及各企業、團體與民眾的善心義舉，發揮取之社會、用之社會的精神，擴大造福本市市民。台南目前已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心，民眾若於社區中發現弱勢人口，皆可到鄰近社褔中心尋求協助，讓弱勢族群能得到妥適的照顧與資源。       


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