多點雞婆 社會就少些悲劇 南市19個社區齊心守護婦幼安全

台南市社會局為感謝在地社區協力投入防暴工作，今 (29) 日舉辦「 110 年度台南市防暴社區年終感恩表揚大會」，市長黃偉哲肯定社區夥伴的協力付出，並頒發感謝狀給予 19 個社區組織，感謝這 19 個防暴社區自主自發、貢獻心力投入初級預防工作，與市府齊心守護婦幼安全。

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黃偉哲表示，暴力防治除靠政府部門積極推動外，更需仰賴社區鄰里的力量，才能更有效阻止暴力事件。只要人人多一點雞婆，社會上就能少些悲劇，與其事後群情激憤，不如事前就及早防治。感謝社區夥伴這幾年來對於南市防暴工作的投入，也希望透過成果分享，讓社區彼此交流相關防暴宣導經驗，激盪更多創意理念與經驗傳承。讓每個人都發揮在地影響力，促進反暴力意識在社區扎根、萌芽。

台南市社會局指出， 110 年南市共計有 19 個社區組織參與初級預防輔導計畫，在社會各角落攜手串聯守護市民朋友的安全。防暴社區參與樣態多元，分別為呼朋引伴、擔任領航的金華社區及明德社區發展協會；持續耕耘的明亮里辦公處等 13 個社區組織；以及首度投入社區防暴工作的昇安社區發展協會等 4 個社區組織，未來將持續發光發熱，社會局也將持續邀請其他社區投入防暴守護及宣導行列，協力守護社區安全。