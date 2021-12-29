42.8萬日圓，全球首款碳纖維電動三輪滑板車Future X在日本展開預售！

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Future的工廠位於日本三重縣鈴鹿市，也就是知名的鈴鹿賽車場所在地，憑藉著周邊賽車供應鏈的資源，Future打造了全球首款碳纖維電動三輪滑板車Future X，Future X包括車架、握柄架、後懸吊、電池與電動馬達外殼、後擋泥板都是以碳纖維材質一體成形製成，讓這款附有座墊的三輪電動滑板車重量僅18.5kg，而碳纖維車架的高剛性特性，也提供了更好的穩定性與轉向支撐性。
而前軸配置了新開發的多向傾斜轉向懸吊系統，類似汽車的獨立懸吊，下支臂依據碳纖維車架特性特別設計，可利用傾斜舵桿就可以帶動輪胎轉向，達到轉向效果。
動力系統部分，Future X著重於爬坡能力，搭載48V 600W電動馬達，充沛扭力可應付達斜角達15%的上坡路段〈速度會減慢〉，具備五段出力調整功能，極速可達45km/h，最大續航力可達50km，並採前後碟煞，提供全天候穩定制動性能，以及有煞車鎖定功能，即使在斜坡上停車也可穩定不側翻。而可拆卸充電的48V 16Ah鋰電池，以家用100V電源充電，約4小時即可充滿，在日本充滿電的電費僅約10日元。另外還可以選配後置物籃，可約可放入12捲衛生紙，荷載重量為10公斤。
Future X定價為47.08萬日圓，限量30輛預售價為42.8萬日圓，12月30日開始展開預售，預計2022年3月前交車。