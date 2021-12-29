▲ 台灣保時捷攜手博幼基金會 以教育驅動夢想

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台灣保時捷「Dream Together夢工程」計畫與博幼基金會展開第三年的合作，繼續為縮短台灣教育落差盡一份心力 (圖左為博幼社會福利基金會唐傳義董事長，圖右為台灣保時捷總裁Mathias Busse)。

× 台灣保時捷「Dream Together夢工程」計畫與博幼基金會展開第三年的合作，繼續為縮短台灣教育落差盡一份心力 (圖左為博幼社會福利基金會唐傳義董事長，圖右為台灣保時捷總裁Mathias Busse)。

博幼基金會成立近 20 年，透過為偏鄉經濟不利學童提供課業輔導，培養孩子對學習的毅力與熱忱，在全台共設立17間課輔中心，和超過 121 名英、數專職老師及學習輔導員一起努力，每年幫助 3,000 多名學童提升學力，完成基礎課程。許多自博幼課輔班畢業的孩子，得以完成大學學業，有獨立的經濟能力，脫離貧窮循環；部分博幼畢業生於成年後更選擇回到家鄉，幫助需要協助的學弟妹，這也進一步帶動偏鄉社區發展，形成善的循環。





博幼基金會為孩子們提供寶貴的機會，讓他們能發揮潛力，甚至找到屬於自己的人生舞台，實現夢想。

× 博幼基金會為孩子們提供寶貴的機會，讓他們能發揮潛力，甚至找到屬於自己的人生舞台，實現夢想。

台灣保時捷「Dream Together 夢工程」計畫於 2019 年啟動時，第一個合作夥伴就是博幼基金會，台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「保時捷非常重視人才培育，深知人才養成的過程絕非一蹴可幾，我們也深信，教育是賦予下一代能力，去面對挑戰、實現夢想，創造美好未來的最佳利器。博幼基金會為孩子們提供寶貴的機會，讓他們能發揮潛力，甚至找到屬於自己的人生舞台，實現夢想，這樣的理念和台灣保時捷不謀而合，台灣保時捷很珍惜與博幼合作的機會，能夠透過這個過程，以行動支持台灣的偏鄉教育。」





全球疫情阻礙了所有學生的學習，台灣保時捷持續提供資源支持偏鄉弱勢兒童教育。

× 全球疫情阻礙了所有學生的學習，台灣保時捷持續提供資源支持偏鄉弱勢兒童教育。

今年，台灣保時捷與博幼基金會的合作別具意義。全球疫情阻礙了所有學生的學習，對資源有限的學生而言影響更大，博幼社會福利基金會董事長唐傳義表示：「台灣保時捷持續提供資源支持偏鄉弱勢兒童的教育，減緩這些經濟不利孩子的壓力，持續經由學習提高他們的競爭力，甚至進一步支持需要幫助的家庭脫離貧困的惡性循環，看到這些孩子得以成長為理想中的自己，便是最幸福的事。」





許多自博幼基金會課輔班畢業的孩子，得以完成大學學業，擁有經濟獨立的能力，進而脫離貧窮循環。