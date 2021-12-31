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獨／指產工王傑登記時力不分區　法院判鐵路工會免賠

▲圖為台鐵產業工會理事長王傑。（圖／NOWnews資料照）
▲圖為台鐵產業工會理事長王傑。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-31 15:00:00

前台灣鐵路工會理事長張文正2020年在高雄分會代表大會上，公開指稱台灣鐵路產業工會理事長王傑有去登記時代力量不分區，然後面試不通過。王傑認為名譽受損，向鐵路工會及張文正連帶求償30萬元並要求刊登道歉啟事。台北地院認為，台鐵工會所涉為公眾事務，屬可受公評之事，應受言論自由保障，日前駁回王傑的聲請。可上訴。

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台鐵局因2020年預算編列不足，導致當年度5、6月車長與調度員的加班費延遲發放，同年7月16日產工向媒體揭發此事，然而就在同一天，鐵路工會也在高雄有一場代表大會，當時的理事長張文正公開發言時直指王傑「有去登記時代力量不分區這一屆，他以為我不知道，然後他面試不通過，他說要告我」等語。

2天後，王傑在網路論壇一一反駁張文正的說法，稱張文正認為產工的新聞上媒體，是靠給錢一則2萬、時代力量有找他選不分區立委等是虛擬捏造；張的論述「就是我想藉著工會運動，成就個人的政治目的：不管是選議員還是立委。」

▲鐵路產業工會理事長王傑在網路論壇上反駁鐵路工會的言論（圖／翻攝自網路）
▲鐵路產業工會理事長王傑在網路論壇上反駁鐵路工會的言論（圖／翻攝自網路）
另外，同年8月18日，有媒體以「龍哥摳很大」為主題，揭發國營台鐵帶頭血汗、拖欠加班費、撒1549萬給網軍等一系列報導；當天，鐵路工會也發布新聞稿回應媒體指控，並說明加班費及休息日加班的協商過程。

王傑認為，自己被鐵路工會一而再再而三地渲染跟造謠，向鐵路工會與張文正求償30萬元，並要求要在2個工會官網刊登道歉啟事。

北院審理時，鐵路工會抗辯主張，產工在特定議題常與時代力量立場相近，且常與該黨一同舉辦活動，因鐵路工會及王傑均為公眾人物，所涉公眾事務之言行，應屬可受公評之事，並做適當意見陳述，本於有所依憑之事實而為之推論，非捏造事實，也無惡意詆毀名譽之意，應受言論自由保障，不構成侵權。

法院根據時代力量的來函，確認王傑沒有參加面試，但法官認為，2個工會均為交通部台灣鐵路管理局的工會，均關心致力於會員工作上權利的爭取及保障，衡酌鐵路局為我國重要交通事業，及其等之組織態樣、目的等情，應認為公眾事務。

法官審酌，事實陳述與意見表達有時難期涇渭分明，依據最高法院2016年判決的見解，將事實與評論混為一談，在評價言論自由與保障個人名譽權之考量上，仍應考慮事實之真偽，且參選立委並非藐視、侮辱等言詞，而判斷特定言論所蘊含之意，必要時應與前後文綜合判斷，非擷取片段內容單獨解讀，否則易失言論之真意，因此駁回王傑的聲請。

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