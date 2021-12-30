顧健康　全國唯一免費農漁民長者健康檢查

新北市提供全國唯一的農漁民健康照護服務，並結合專屬免費健康檢查與「新北動健康」政策，預防、降低罹病機率及延緩疾病失能；新北市長侯友宜今（30）日前往三重聯醫體驗專業檢查服務，並宣布明年起具原民身分的農漁民朋友，只要滿40歲就能享有免費健檢服務。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-30 17:34:06
侯友宜表示，農漁民長者健康檢查服務，除安排專車接送長者到院檢查外，醫院會至各農漁會發放健檢報告書，並由醫師現場進行解說服務及健康諮詢；此外，醫院專為農漁民長者開辦特別門診，長者若有進一步檢查需要，只需透過預約方式即可至醫院就診，不必與其他就診民眾排隊等待，節省等候時間。
侯友宜指出，這次的農漁民健檢服務中，「低劑量肺部電腦斷層」及「心血管鈣化指數分析」屬於高階健檢項目，兩者皆採非侵襲性技術免打顯影劑，僅需5分鐘，讓長者好安「心」，呼籲農漁民長輩們善用醫療資源，守護健康；健檢期程至明年3月25日止，歡迎尚未報名的農漁民長者一起報名健檢。
農業局長李玟補充，新北市為照顧農漁民長者健康，針對農漁民職業特性打造專屬健檢服務，規劃市價約1萬2000元的8大重點檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、肺功能檢查、醫師理學檢查、電腦斷層，及心血管鈣化指數分析。