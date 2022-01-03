準備手刀搶票！228連假返鄉出遊 離島機票開賣時間曝光
今年228有3天連假，交通部民用航空局規劃，自2月25日(週四)至3月1日(週一)為航空疏運期，共計5天，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供856架次，總計78924個座位數，並在今（3）日上午9點起開放訂位，有規劃返鄉出遊的民眾，請務必把握機會訂票。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-03 08:00:00
民航局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司都已經規劃加開班機，以及放大機型因應需求。在各航線運能提供方面，澎湖航線(不含澎湖—金門航線)444架次、35390個座位數；金門航線322架次、37324個座位數；馬祖航線90架次、6210個座位數；3離島航線共計提供856架次、78924個座位數，並且視疫情變化及訂位狀況，適時增班。
此次228連假，於尖峰時段2月25日至2月27日台灣出發往離島方向，以及111年2月27日至111年3月1日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，讓有限的空運資源獲得更有效利用。因此提醒民眾，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也該提早出門到機場報到，並備齊身分證件，才能順利搭機。
另外，民航局也特別提醒，為了加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒，航空站也已經開放飲食，但國際線入境旅客應嚴格分流管制，需要循指定動線區域離開航空站，不得在站內飲食。