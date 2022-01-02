南非開普敦議會大樓失火！一級國家遺產屋頂狂燒恐坍塌
位在南非開普敦（Cape Town）的議會大廈於當地時間2日清晨5點發生大火，根據現場畫面可以看到屋頂竄出濃濃黑煙與火光，開普敦當地發言人也對外表示，目前火勢尚未受到控制，消防人員已加派人員緊急救火中，但由於建築溫度相當高，牆壁已經出現裂縫，高溫恐導致國會大廈的屋頂坍塌。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-02 17:02:26
綜合《法新社》、《美聯社》報導，這棟位於南非西開普省開普敦的南非議會大廈，是南非議會駐地，外媒指出國會大廈據傳是由3樓辦公室首先起火，接著蔓延至大樓內的健身房，開普敦消防局發言人卡萊斯（Jermaine Carelse）表示，由於高溫導致國會大廈屋頂的瀝青正在融化，部分牆壁出現裂縫，可能會有坍塌危險。
目前火勢尚未得到控制，當局已加派大批消防人員已前往灌救，並在救火期間封鎖附近的數條道路。根據現場畫面看來，國會大廈火勢大到在數公里外都能清楚看見滾滾黑煙，現階段無法確認大廈內是否有人員受困，詳細火災發生原因當局也正透過監視器畫面調查，直到救火任務完成後才能夠進行進一步釐清。
由於開普敦的國會大廈由3個部分組成，包括1884年竣工的原始建築，還有另兩幢分別建於1920年代和1980年代的建築，新建築是下議院國民議會（National Assembly）的所在地，而起火的則是南非上議院所在的舊議會大樓。該議會大廈也因其重要性與歷史考量，被列入南非一級國家遺產地位。