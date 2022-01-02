台灣首例Flurona「新冠+流感」 羅一鈞：跆拳道國手驗出
以色列驗出全球首例「Flurona」病例，也就是病患同時感染了「新冠病毒」跟「流感病毒」；今（2）日流行疫情指揮中心證實，日前從哈薩克參加亞錦賽返國的跆拳道國手中，也有同樣症狀，同時感染A型流感和新冠肺炎，不過Ct值也沒有特別高。
編輯中心/綜合報導
2022-01-02 17:05:23
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，返國的空手道團中，有13人確診新冠肺炎，其中1人同時感染了A型流感（案17014），為台灣首例Flurona病例，不過案17014屬輕症，Ct值22.9也沒有特別高，需再觀察。
羅一鈞說，根據案17014自述從12月6日就有咳嗽流鼻水的症狀，沒發燒也沒全身倦怠，目前從現有案例，沒有特別看到同時感染Omicron跟A流，有更為嚴重症狀。
羅一鈞也提醒，冬天本來就是流感盛行季節，因為在國內戴口罩的遵從率高，流感率相對低，不過在國際上，同時感染新冠肺炎和流感的案例，並不罕見，在很多國家報告中都有看到，因此建議，媒體不需要使用「Flurona」稱呼這種狀況，合併感染事實上在共有病毒流行季節本來就是很常發生的。（編輯：孫唯容）