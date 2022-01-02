2022過年送什麼？新北農業局推薦貢寮鮑伴手禮

俗話說過年送禮學問多！新北市貢寮鮑養殖達人們，近日推出由東北角瑰寶貢寮鮑製作的各式特色禮盒，以安心在地的優質貢寮鮑，成為最有質感的美味與風格之選；2022過年送什麼好呢？推薦您選購東北角極品海味－貢寮鮑伴手禮！
記者陳志仁／新北報導
2022-01-02 21:16:38
新北市政府農業局長李玟表示，貢寮鮑是指貢寮地區養殖的九孔及鮑魚，產自東北角海岸的貢寮鮑，採半開方式海水養殖，由東北角純淨海水及新鮮龍鬚菜孕育而成，肉質鮮嫩甜美、有彈性；加上飼養過程零化學的藥物，及上市前都經市府抽驗把關，新北市貢寮鮑絕對是民眾能夠安心享用的在地極品海鮮。
貢寮鮑養殖達人蔡家源說，每年過年前，貢寮沿海地區家家戶戶都會開始依循各家秘方製作在地特色年菜－滷九孔和滷鮑魚，採用當地最新鮮貢寮鮑，依其肉質、味道等特性滷製而成；如今有更多貢寮鮑養殖業者研發出滷九孔、滷鮑魚、或椒麻九孔等各式貢寮鮑即食產品，讓大家輕鬆享用。
新北市漁業處指出，為了便利民眾品嚐貢寮鮑這一美味海鮮，除了鮮凍宅配外，貢寮鮑養殖業者更在農曆年前陸續推出了高貴不貴，好吃又好看的各式貢寮鮑年節禮盒，這不僅是2022年最夯的伴手禮，也是一道讓品嚐過的人，留連忘返的美味料理。