法官家漏水爭訟 8旬鄰居敗訴拍影片痛罵法官下場出爐
前高等法院發言人吳維雅法官因住處漏水問題，與鄰居83歲劉姓老翁爭訟，未料，劉翁自製影片上傳Youtube指吳「本性惡劣」、「要錢也要命」等語，還稱「法官官官相護」，遭吳女一家提告求償。台北地院判決，劉翁應賠償吳女10萬元，吳女丈夫與公公各1萬，總計需賠償12萬元。可上訴
記者潘千詩／台北報導
2022-01-03 11:18:12
83歲的劉翁與吳維雅是鄰居，2019年4月11日他在Youtube上傳影片，指「吳維雅法官要錢也要命」、「她本性就是那麼惡劣」、「吳維雅先恐嚇我356萬元」、「找人打斷他的腿，還可以省錢」，指吳維雅利用漏水糾紛濫用職權，並公布吳女家人個資，包括：姓名、住址、職業等。吳維雅一家人提告並求償30萬元、要求移除影片、登報道歉。
台北地院認為，翁辱罵、指摘吳維雅，並非合理適當評論，判賠吳女10萬元，吳女丈夫與公公各1萬元。但影片從前年4月11日上傳至去年12月1日止，觀看次數僅165次，若登報反而讓更多人知悉，且判決書公布後，一般大眾可經由閱覽法院公開判決結果而知悉事實經過，足以回復吳女名譽，因此，北院民庭並未准許登報道歉。
刑事部分，法院認定劉翁觸犯「非公務機關蒐集個人資料」等罪，考量劉逾80歲，尚未達成和解，判處4月，得易科罰金定讞。