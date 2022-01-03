慶好年！彰化移民署收容所辦義剪、義診

《四方報》報導，移民署與民間團體慈濟合作，在近期到南投草屯的移民署收容所提供義診義剪服務，彰化慈濟人醫會15名醫師、護理師、藥師及27位包含田中鎮、埤頭鄉慈濟志工，為收容人舉辦義診、義剪活動。在活動中，提供包括牙科、家醫科、內科、婦科、中醫科以及測量血壓血糖等項目，為異鄉人獻上溫暖的關懷。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-03 13:26:45
疫情期間，每個人都以最高規格防護措施嚴陣以待，從頭套、面罩、口罩、防護衣一應俱全。活動在〈祈禱〉歌聲中揭開序幕、分流看診。用布簾圍起來，婦科診間也有超音波設備，外面擺了幾張椅子，在等待看診的角落，慈濟志工邱順珠關懷越南移工阿治，安慰道：「把心暫時安住下來」，移工阿治說：「怎麼可能放鬆？」原來年輕的阿治為了改善家裡經濟來台賺錢，因違反法規逃逸被關在這裡，又因疫情無法返越南。想到不知道要關多久、機票漲了好幾倍、哪來的錢買機票？
靜靜傾聽阿治描述症狀，慈濟人醫會曾景星醫師認為原因是對無法預知的未來焦慮、擔憂佔很大因素，曾醫師請對方把心放寬，這樣對她的腸胃疼痛會有改善。聽完曾醫師的溫言軟語，再加上身旁同是越南來的慈濟志工邱順珠翻譯與陪伴，阿治原本緊張的眼神，稍顯柔和放鬆許多。
在元旦前，許多收容人報名診療，活動圓滿成功。本日共有70位收容所的外籍人員獲得服務，大多為皮膚病、腸胃問題、牙病，透過義診，讓他們感受到溫暖，並透國義剪，能有舒適的儀容，期盼回國後能獲得新生。