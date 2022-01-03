外籍生助新二代體驗母國文化！新二代培力計畫曝

《四方報》報導，台灣的新住民和新住民子女已經超過百萬，國立二林工商舉辦新住民二代培力計畫「搭起外婆橋」多元學習活動，邀請明道大學來自東南亞國家的外籍生，從語言學習、美食料理到童玩零食等文化分享，期盼能引導新二代學生發揮優勢。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-03 13:35:53
二林工商有30多名學生的媽媽來自越南、印尼、泰國、柬埔寨等國，其中以越南的18人最多。二林工商學務處組長宋汝琳表示，這次活動由明道大學具新住民身分的輔導老師和外籍生，進行語言及飲食文化分享，希望讓校內新二代學生以後有機會回到媽媽的母國時，能有共通的語言和話題，並認同媽媽的母國文化。 據悉，二林工商學生蔡琪君的媽媽是越南人，她認為透過這場活動使她的越南語發音更準確，並嘗試動手做越南料理，最特別的是能接觸到媽媽小時候吃的零食與飲料。
而媽媽來自泰國的新二代王茂鈞則提到，他在5歲及國一時曾回去泰國外婆家，這次吃到青木瓜絲、豬皮及泰國零食，讓他感覺有媽媽的味道。 明道大學泰國學生康大朋說，很開心能與高中生分享泰國的美食與文化，希望疫情趕快過去，就可以和他們一起回泰國找親戚玩；越南學生阮文明也說，很高興可以認識這些台越混血的學生，台灣對於不同族群的包容和自由精神，是國際化最強大的軟實力。
二林工商校長劉玲慧指出，台灣的中學平均每11名學生就有1人是新二代，根據研究報告顯示，新二代學子在創造力方面優於其他學生，且因從小接觸跨國文化，看待其他族群與事物的心態會更開放和多元。期盼透過更多交流活動，能讓新二代子女們抱持著正向和樂觀的態度，認真向學。