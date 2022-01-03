查林岱樺政治獻金卻筆錄外洩 南機站2調查官懲處出爐
調查局南機站去（2021）年遭爆，在追查民進黨立委林岱樺涉《政治獻金法》案製作筆錄時，調查筆錄及提示資料遭證人竊取的案外案。調查局內部調查後，將偵訊時低頭滑手機的調查官盧彥竹記過2次，另名也在現場的調查官駱立凱申誡2支。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-03 14:21:12
南機站去年約談陳姓證人時，由駱負責偵訊，盧製作筆錄，因證人的說詞前後矛盾，駱離開詢問室與主管討論訊問技巧，剩盧女與陳姓證人在詢問室。當時，2人相隔一道電腦螢幕，有3份筆錄擺在桌上，盧女分心滑手機，陳姓證人趁盧女不注意之際摸走其中一份筆錄與一份提示證物。盧女一度發現筆錄短少，卻誤以為是「自己少印」，順利讓證人帶走筆錄。
該事件去年9月初遭媒體踢爆後，遭影射的民進黨立委林岱樺公開聲稱，沒有施壓關說；調查局也緊急發出聲明，否認曾接到關切電話，並稱筆錄遭證人竊走一事「不影響後續調查」，意圖為爭議滅火。月底，時任調查局長呂文忠公開致歉表示，雖是個別調查官行為，但已造成調查局形象傷害，其實99%以上調查官戮力從公，呂面對立委質詢時更脫口說出「樹大必有枯枝，人多必有白癡」形容這起事件。