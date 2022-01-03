移民署挺進深山助上千人打疫苗 移工感動落淚直呼感謝
《四方報》報導，變種病毒Omicron來勢洶洶，移民署不畏寒冷接連三天前進中部道路時常中斷、訊號也收不到的偏遠山區，協助當地逾2000名移工施打疫苗。在力行村馬烈霸部落進行施打服務時，一名印尼籍移工在針頭扎進手臂時，突然感動落淚地說：「沒想到這麼多人在這麼冷的天氣，願意跑到這裡來幫我們打疫苗。」
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-03 19:19:42
南投縣仁愛鄉的力行山區大部分地方都收不到訊號，地方位處偏遠、交通很不方便，特別是東協廣場快打站每天都有移工詢問，「我山裡朋友也想打疫苗，怎麼辦？」這心聲也讓移民署中區事務大隊注意到了。
移民署中區事務大隊頂著不到10度低溫，連續3天與衛生單位合作帶著通譯、醫護團隊及上千劑疫苗，分別深入梨山、埔里大坪頂及仁愛力行等偏遠山區協助疫苗施打。移民署指出，力行村馬烈霸部落一名印尼籍移工在針頭扎進手臂時突然感動大哭說：「因為交通非常不便，雖然心裡著急但也沒辦法下山去打，沒想到這麼多人在這麼冷的天氣，願意跑到這裡來幫我們打疫苗，謝謝。」
移民署中區事務大隊大隊長林宏恩表示，配合指揮中心推動「逾期停（居）留外來人口安心接種 COVID-19 公費疫苗專案」，期間不論是失聯移工或逾期停（居）留之外來人口，均可至各指定接種站或醫療院所免費接種疫苗；過程中醫療院所不會通報治安機關查處，治安機關也不會於接種地點進行查察，他也呼籲，尚未接種的逾期外籍人士踴躍前往接種疫苗，提升自身防疫力，共同抵抗疫情。