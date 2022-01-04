減碳綠美化校園！中油石化部到林園區國中小學植樹

台灣中油公司石化事業部於3日，到林園區中芸國小、林園國小及中芸國中，辦理校園植樹減碳綠美化活動，中油人與師生們一同種下希望樹，不僅綠化校園環境，同時建立學童與樹的連結，進而將綠化環境及減碳觀念，深植學童心中，為下一代營造永續的優質家園。
記者黃守作／高雄報導
2022-01-04 23:00:00
台灣中油公司石化事業部，是由該事業部行政室主任李奇威率公關團隊，到林園區中芸國小、林園國小及中芸國中等校，辦理校園植樹減碳綠美化活動。
石化事業部行政室主任李奇威致詞表示，此次校園植樹減碳綠美化活動，是依校方建議在校內種植4種樹種共17株樹苗，此外中油也在林園區沿海路林園與小港的交界處舊城牆內，復育植栽各類樹種共200株，這些樹木除了可以增添生活環境的色彩外，更能提供遮蔭休憩、調節氣候、淨化空氣、減少噪音、涵養土壤及豐富生態等好處。
李奇威指出，綠化環境是中油長期關心的重點工作項目，該事業部自97年起已在高雄種下5萬5200棵樹，造林面積達34.5公頃，每年可吸收約1276噸二氧化碳，相當於3座大安森林公園的年碳吸收量，中油鼓勵大家植樹，也以實際行動植樹來促進保育，守護你我生活環境，未來石化事業部將繼續實踐綠色企業社會責任，積極推動煉化轉型、佈局綠能產業，往高值化、低污染及零碳排的目標邁進。