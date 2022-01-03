品冠表哥染疫過世「親哥也確診」 愧疚2年未見大馬家人
「暖聲情歌王」品冠近來推出全新單曲《來日不方長》，由他親自作曲以及擔綱音樂製作人。事實上，品冠表哥、親大哥前陣子相繼染疫，表哥還因此過世，坦言這2年都沒見到父母，所以這次在拍攝MV的過程中忍不住落淚。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-03 21:02:55
心繫家人卻相隔兩地的品冠，腦海中浮現與父母、妻小家人相處的回憶片段，壓抑的情緒瞬間無法平復，甚至拍到一度眼泛淚光，他表示：「大馬的疫情嚴重，我這2年都沒見到父母，覺得很愧疚、不捨，一直都很擔心他們，我的表哥前陣子因為確診新冠肺炎過世了，親大哥之前也染疫，幸好後來康復痊癒了。所以在拍攝時一想到他們我就忍不住流淚了。」
品冠去年沉澱自我，體悟生命的脆弱，有感而發的他譜《來日不方長》，闡述一段分開了卻長存心底的感情，為世上所有經歷了相遇的喜悅與分離的哀傷的人唱出撫慰人心的共鳴，MV選在上海拍攝，品冠親自擔綱男主角滿足戲癮，劇情敘述人生中情感的起伏與得失，以「封存」美好回憶繼續往前的意涵，提醒大家把握當下，即時行愛。
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