房市／高雄仁武人口年增千餘人　剛性需求帶動房價漲1成

在高齡化及少子化的影響下，全台灣人口數「生不如死」，許多區域更面臨人口外流問題，但在高雄仁武區卻完全相反。近10年來，仁武人口每年都以千餘人左右的幅度增加，截至2021年11月，達9.3萬餘人。而在強勁剛需及房市大環境兩大因素支撐下，信義房屋統計，仁武無論是大樓、華廈，或是透天均價，都較前一年同期有逾1成漲幅。





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高雄市民政局統計，2021年11月仁武戶數3萬7968戶，較2020年同期增加1310戶、年增3.5%，人口9萬3478人，則增加1708人、年增1.8%。不只如此，過去10年來，仁武的戶數每年增幅都在3%至4%之間，人口數增幅則落在1.8%至3.2%，相當於每年會增加1500至2500人左右，可說是逆勢成長。





看準人口紅利帶來強勁剛需，加上仁武產業園區完工後預計新增上千個工作機會，信義房屋全台直營，2021年底也插旗仁武，開出首家分店。仁武店店長胡尚勳指出，仁武的人口數連10年正成長，此外，包括仁雄商圈在內等多個商圈機能成熟，還有總量管制學校登發國小，未來還有仁武產業園區，預計新增6300個工作機會，在在都是替此區帶來強勁剛需、支撐房市的原因；值得注意的是，台灣整體房市暢旺，市場氛圍影響下，自住客更積極出手，購屋決定速度加快。





綜上原因，仁武房價也有明顯漲幅。根據信義房屋統計，2021年1到10月仁武大樓與華廈、透天的均價，都較2020年同期有12%左右漲幅，其中，大樓與華廈均價已到19.21萬，逼近2字頭水準；進一步觀察預售屋實價登錄資訊，2021年以來仁武大樓與華廈成交單價依地點等不同條件，落在14.1至24.2萬，透天總價則落在1100至3900萬。





胡尚勳進一步說明，目前仁武屋齡20年左右的中古透天，總價1000萬左右仍有機會找到，15年內透天則以總價1000至2000萬之間的物件，最受自住客喜愛；另有部分車墅新建案，總價上看5000萬，唯以目前市場來看，超過2500萬的物件流通速度會比較慢。此外，近年八卦寮重劃區等地，也有許多大樓或華廈新建案，預售屋或新成屋普遍站上2字頭，5年左右新古屋單價也要20萬左右，但屋齡較舊的中古屋仍找得到1字頭；換算成總價帶，2房平車700萬以內、3房平車1000萬以內，會較受自住客喜愛。



