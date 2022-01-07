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火爆狗狗遇上可愛小鹿竟轉性！褓姆兼保鑣細心溫柔呵護牠

當薩奇一遇上蕎麥，就馬上把自己當成褓姆照顧牠，蕎麥也很喜歡身邊有個大葛格可以依靠。（圖／IG@buckys_porch）
當薩奇一遇上蕎麥，就馬上把自己當成褓姆照顧牠，蕎麥也很喜歡身邊有個大葛格可以依靠。（圖／IG@buckys_porch）

李家慧

2022-01-07 18:30:45

人在最適合自己的位置上才能發光發熱，狗狗也是如此吧！美國俄亥俄州一名女子謝麗爾養了許多狗狗，其中德國牧羊犬薩奇卻老是和其他毛孩處不好，然而當一隻孤兒小鹿意外進入他們家，薩奇的個性竟也大轉變！ 

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火爆狗狗遇上可愛小鹿竟轉性！「褓姆兼保鑣」細心溫柔呵護牠長大
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小鹿蕎麥孤零零一隻在馬路中央被發現，當牠一走進家門，薩奇一反過去火爆的個性，變得非常溫柔！謝麗爾說：「一定有什麼在遇見蕎麥時喚醒了薩奇心裡溫柔的那塊，牠一見到蕎麥就在各個層面上細心照顧蕎麥。」 




薩奇除了會耐心陪著蕎麥學走路，鼓勵牠在安全的地方四處走走，也會守護著蕎麥去戶外探索。甚至還完全不讓其他狗狗靠近，就怕蕎麥被傷害，儼然就是個超盡責的褓姆兼保鑣！ 


火爆狗狗遇上可愛小鹿竟轉性！「褓姆兼保鑣」細心溫柔呵護牠長大
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蕎麥在薩奇一點一滴的守護下健康長大，最後回歸山林。正當薩奇和謝麗爾還在懷念離去的蕎麥，謝麗爾卻也接到一通又一通電話，這些電話都是慕名而來，知道他們家有個超盡責的「小鹿褓姆」，希望他們能接下那些傷病的幼鹿。 




謝麗爾說：「當我一帶著新的小鹿進來，薩奇的雷達就會響起，牠會用鼻子將小鹿全身搜查一遍，確定牠是否健康、安全。小鹿們也都很喜歡薩奇，因為在牠身邊很有安全感。」 


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謝麗爾說：「我希望這些影像還有這樣的故事，能讓其他人體會到這些鹿有多麼可愛又討人喜歡，牠們和人一樣，擁有珍貴而美麗的靈魂。如果狗狗也願意愛牠們、照顧牠們，我相信人也一定辦得到！」 


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雖然並非所有小鹿都能度過難關，失去牠們時會讓薩奇茶不思飯不想，情緒跌落谷底，待在墳邊不願離開。但每當有新的鹿到來，牠還是會開心迎接，因為救援這些小鹿，是薩奇的狗生中最重要的事了！最後來看看牠們的一段短片吧～（編輯：李家慧） 


 
 
 
 
 
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