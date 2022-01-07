女子帶3隻小浪貓回家　家中拉拉「過度保護」心急當媽！

我是廣告 請繼續往下閱讀
肯達兒笑說：「當我帶牠們回家，多莉真的是立刻跑過來，一副『讓偶來看看孩子們』的臉，然後馬上把小奶貓當成自己的寶寶在照顧！」
多莉真的是位非常盡責的母親，而且盡責到有點保護過頭！牠時時在小貓的窩旁邊待著，不會離開牠們半步。連肯達兒想幫小貓餵奶，都會被多莉一手推開，似乎不是很開心自己的寶寶被搶走。肯達兒說：「當我想餵奶時，只能先把多莉趕出房間，否則牠就會不停想支配我。當門一打開，牠就會馬上衝過來幫小貓做檢查，在牠們身上聞個不停、舔個不停，真的是個緊張的媽媽。」
除此之外，如果家裡其他狗狗想要靠近小貓，多莉會站在前方守護著小貓，把其他狗狗都推開，甚至咬其他狗狗警告牠們不准靠近。到後來多莉甚至覺得旁邊的人和狗都太煩了，竟然帶著小貓藏到肯達兒臥室裡的衣櫃後面，實在是超級有保護慾的媽媽。
其實多莉5周大時就被肯達兒從收容所帶回家，當時的牠因為被蛇咬到，必須細心照顧，肯達兒本來只是想中途牠，久了竟然忍不住就直接收編了！
肯達兒發現多莉對中途的貓狗都特別有愛心，雖然牠從未有過有小寶寶，但或許是曾經歷過苦難，多莉對小毛孩們非常友善也很有耐心。肯達兒說：「雖然等小貓長大之後送養，多莉可能會很傷心，但我希望能有更多需要的毛孩來我們家接受照顧，未來多莉也可以當更多小毛頭的媽媽！」
最後來看一段多莉照顧小奶貓的可愛影片吧～（編輯：李家慧）